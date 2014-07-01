Наших невест поддержит Прохор Шаляпин!

Дата публикации: Сегодня, 12:52

Новый, 7-й по счету сезон акции «Сбежавшие невесты», стартовал!

За первую неделю регистрации принять участие в акции изъявили 22 девушки и 6 семейных пар, это треть «вакантных мест». Но вас или ваших кандидатов мы еще ждем!

Нас как всегда ожидает много интересного: участие в праздничном шествии, дефиле и общий танец, забег на 50-метровку, а также новинки: участие в благотворительном проекте «Фея добра», фотосессия на Ратушной площади. Следите за информацией!

И в этом году мы ждем особенного гостя — поддержать девушек едет человек-праздник, молодой российский певец Прохор Шаляпин.

Мы всегда рады новым и старым партнерам акции — помогите нам сделать праздник, который уже стал магнитом для многих гостей города, по-настоящему красочным зрелищем!

Оргкомитет еще не рассылал своих обращений к спонсорам акции, но в то время, когда писались эти строки, в редакцию пришел молодой менеджер комплекса отель-ресторан «Кинг» Андрей Черенков и сделал первый взнос в наш призовой фонд: суточное размещение в vip-номере.

“Просто подарок”, - не дожидаясь вопросов, пояснил Андрей. Наша команда альтруистов, друзья, растет и множится!



Акция «Сбежавшие невесты» состоится в этом году 3 июня, в рамках Дней города Нарвы.

Регистрация уже идет!

Как стать «сбежавшей невестой»?

1. Загорись идеей (твой возраст до 45 лет включительно, семейное положение значения не имеет);

2. Приобрети свадебное платье (белое или светлых тонов);

3.Регистрируйся! Пришли свои данные на э-адрес konkurs@prospekt.ee :

-свое фото (если ты намерена участвовать и в семейном забеге, то свое и фото своей второй половины); имя и фамилию (свою, для семейного забега — своего мужа или парня);

- номер телефона; возраст, страна, город.

Инфо: тел. 56562956, 56457929, на www.prospekt.ee и на странице акции «Сбежавшие невесты» в Фэйсбуке.