Анкета участницы акции СН-2017

Сбежавшие невесты 2017Анкета участницы акции СН-2017
Как стать «сбежавшей невестой»?
1. Загорись идеей (твой возраст до 45 лет, семейное положение значения не имеет);
2. Приобрети свадебное платье (белое или светлых тонов);
3. Регистрируйся! Пришли своё фото, И.Ф., номер телефона и заполненную анкету на e-mail: konkurs@prospekt.ee
Подробная информация по организации и проведению акции - тел. 56 562956.
АНКЕТА
- Фамилия, имя:
- Телефон, e-mail:
- Город проживания:
- Род занятий (работа, учёба и др.):
- Ваши хобби:
- Принимали Вы ранее участие в акции “Сбежавшие невесты – 2011-2016”?
- Почему решили принять участие в акции “Сбежавшие невесты - 2017”?
- Какие у Вас есть пожелания и предложения по проведению акции?
- Из каких источников Вы узнали о проведении акции?
- Обладаете ли Вы какими-нибудь титулами или званиями?
- Будете ли участвовать в семейном забеге? Если будете, то, пожалуйста, заполните данную анкету на мужа, друга.
Напоминаем, что организаторы “СН 2017” ввели условия:
* возрастное ограничение участниц до 45 лет
* обязательное наличие белого или светлых тонов свадебного платья
Подробнее читайте ЗДЕСЬ: Дресс-код для участниц акции "Сбежавшие невесты"
Для забега семейных пар нет возрастного ограничения, но дресс-код сохраняется.
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