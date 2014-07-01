Как найти информацию об акции "Сбежавшие невесты" на сайте www.prospekt.ee

Сбежавшие невесты 2017Как найти информацию об акции "Сбежавшие невесты" на сайте www.prospekt.ee
"Виру Проспект" заслужено гордится тем, что стоял у истоков акции "Сбежавшие невесты" в Нарве. Разумеется, на нашем сайте можно найти информацию и о всех прошедших акциях, и о той, которая еще находится в стадии подготовки. Но как же найти нужную информацию?
Из главного меню сайта можно перейти в раздел "Проекты и акции "ВП", а там выбрать подраздел "Сбежавшие невесты". Выпадающие списки открываются наведением курсора на маленький треугольник в правом нижнем углу поля. Из подраздела открывается переход на дневники акций по годам, в том числе и на 2017. Осталось кликнуть на нужный вам год, чтобы открылся соответствующий раздел.
Для акции текущего года на главной странице сайта устанавливается большой заметный баннер, через который можно зайти на главный материал раздела (обычно он называется "Наши невесты"). Здесь можно найти актуальную информацию по акции или перейти по ссылкам для получения детальной информации.
"ВП"
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