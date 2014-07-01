Сбежавшие невесты-2017. Мы начинаем!

Дата публикации: Сегодня, 22:16

Дорогие друзья! Мы объявляем начало нового сезона акции «Сбежавшие невесты»! 7-го по счету! Потому что свежих идей и энтузиазма у организаторов, желания участвовать у «беглянок» и их кавалеров - хватает!

Нас как всегда ожидает много интересного: участие в праздничном шествии, дефиле и общий танец, забег на 50-метровку, а также новинки: участие в благотворительном проекте «Фея добра», прогулка по реке Нарове. Следите за информацией!

Акция «Сбежавшие невесты» состоится в этом году 3 июня, в рамках Дней города Нарвы.

Регистрация уже началась!

О том, как стать "сбежавшей невестой" читейте ЗДЕСЬ

Подробная информация: тел. 56562956, 56457929, на www.prospekt.ee и на странице акции «Сбежавшие невесты» в Фэйсбуке.

Акцию проводят издания “Виру Проспект” и “Нарвская газета” при участии ведущих.