Глава Санкт-Петербурга поздравил зарубежных ленинградцев

Дата публикации: Вчера, 16:27 Просмотрено: 149

В канун 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая отмечается 27 января, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов направил поздравление бывшим жителям города на Неве, пережившим страшные 900 дней и ночей гитлеровской осады. Получили такое поздравление и ветераны Великой Отечественной войны – участники боев за Ленинград и жители блокадного города, ныне живущие в Эстонии.

В поздравлении главы Петербурга говорится:

«Ветеранам Великой Отечественной войны – участникам обороны и жителям блокадного Ленинграда, проживающим за рубежом

Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!

27 января – священный день для нашего города. Его по праву можно назвать Ленинградским Днем Победы, которая была оплачена тысячами жизней.

900 дней в кольце врага – одна из самых трагических и в то же время героических страниц в истории Великой Отечественной войны. На долю жителей и защитников блокадного города выпали тяжелейшие испытания. Благодаря несокрушимому духу ленинградцев, город на Неве выстоял и победил. Их беспримерный подвиг – символ стойкости, самоотверженности и любви к Родине.

Сегодня вы живете далеко от Северной столицы, но сердцем мы всегда рядом. Благодарю вас за большую работу по патриотическому воспитанию молодого поколения, за вклад в сохранение исторической правды о подвиге поколения победителей, о славе русского оружия. Наш город свято чтит память о войне и блокаде. Вы всегда будете для всех нас примером мужества и отваги.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и счастья!

Низкий поклон от всех петербуржцев.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглов».

Сегодня в Эстонии, по данным Союза ветеранских организаций этой Балтийской страны, проживает 268 бывших жителей блокадного Ленинграда. А еще пять лет назад их было 360 человек.

Евгений Капов