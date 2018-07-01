Пожар в лесу Нарва-Йыэсуу выявил ряд проблем

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Спасатели, локализовавшие пожар в лесу под Нарва-Йыэсуу 29 июля, вечером 30 июля снова были вызваны тушить горящий лес. Поскольку воду для тушения берут из реки, спасатели и полиция просят водителей следить за указаниями регулировщиков движения и не проезжать там, где натянуты ограничительные ленты.

По улицам Нарва-Йыэсуу, которые расположены в районе автобусной остановки «Тралфлот», в воскресенье утром лежали вот такие длинные шланги для забора воды в реке.

Как сказала порталу rus.err.ee пресс-секретарь Спасательного департамента Лилиан Пярнсоо, сообщение о возобновлении пожара поступило в понедельник, 30 июля, в 16:35. На место были отправлены команды из Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и Ийзаку. Позже подъехали спасательные бригады из Кивиыли и Раквере.

«Лес горит там же, где и в прошлый раз. Примерная площадь пожара пять гектаров», - сообщила Пярнсоо. По ее словам, спасатели протянули магистральный пожарный рукав от реки к месту тушения, поэтому движение в некоторых местах было ограничено. В месте, где пожарный рукав пересекает дорогу между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, был установлен специальный мостик, по которым могли проехать автомобили. Здесь движение регулировала полиция.

- В других местах натянуты ограничительные ленты. Большая просьба не срывать их и не ездить в этих местах. И по возможности выбирать другой маршрут движения, - сказала пресс-секретарь Спасательного департамента.

Ехали по шлангам

Просьба эта, вероятно, вызвана опытом тушения пожара, начавшегося 28 июля.

Напомним, что загорелось примерно пять гектаров леса между городом Нарва-Йыэсуу и садоводческими товариществами Нарвы. Воду к месту пожара доставлял вертолет пограничников, а также спасатели брали ее из реки Наровы, для чего вдоль дорог проложили пожарный рукав. Из-за этого в курортном городе было ограничено движение.

Несмотря на просьбу спасателей и полиции 28 июля воздержаться от поездки по дороге Нарва - Нарва-Йыэсуу, так как через дорогу проложены шланги, по которым идет вода из Наровы на тушение лесного пожара, движение по дороге продолжалось. Некоторые водители пересекали ленты ограждения на ул. Я. Поска и переезжали шланги, после чего водоснабжение нарушалось. Как результат – тушение пожара было приостановлено на три часа, поскольку спасатели восстанавливали соединение шлангов, а площадь возгорания увеличилась до 10 га, потом пожар все же был локализован.

«Полицейские помогали в организации дорожного движения, однако у них не было возможности перекрыть все перекрёстки», - говорится в пресс-сообщении Спасательного департамента.

Не было знаков и оповещения

Со своей стороны, водители, оказавшиеся на въезде в Нарва-Йыэсуу, негодовали: почему по дороге (идеально – на выезде из Нарвы) не были установлены предупреждающие об ограничении движения знаки? Почему нельзя было сразу оснастить шланги в местах пересечения с дорогой специальными мостиками? Почему отсутствовали регулировщики, способные пустить поток машин в объезд? К тому же, отмечают очевидцы, информация о пожаре в СМИ появилась не сразу, многие не знали о том, что идёт тушение возгорания.

Люди утыкались в хвост автомобильной пробки, пытались развернуться, проехать по узким боковым улочкам (перекрёстки в Нарва-Йыэсуу все равносторонние, и это тоже оказалось сложностью для многих автолюбителей) – в итоге столпотворение, всеобщее недовольство, нарушение правил, переезды по шлангам, создание помех спасателям. Многие оставляли машины прямо в проулках, уходя пешком в сторону моря. Часть водителей, развернувшись, поехали через шоссе Таллинн- Нарва, потратив на дорогу до часу времени.

Конечно, острую ситуацию создал ряд факторов: выходной день, когда поток машин в курортный город увеличивается многократно, отличная погода, зовущая на пляж… Не стоит забывать, что в субботу, 28 июля, в Нарва-Йыэсуу проходил фестиваль East Beach Fest, в связи с чем парковка в курортном городе была объявлена бесплатной. А ведь ещё есть люди, живущие в одном, а работающие в другом городе, которым проехать просто необходимо, а также туристы, которые вообще не читают местную прессу и не слушают радио, но могут спешить на автобус или самолет.

Словом, если посмотреть комментарии в социальных сетях, то люди хвалят и благодарят за работу спасателей, а вот тем, кто отвечает за организацию тушения пожара и координацию работы всех служб, высказывают массу претензий.

Водителей просят проявить терпение

Ивери Марукашвили, советник по коммуникациям Спасательного департамента уточняет, что Спасательный департамент не регулирует движение или занимается организацией движения в объезд. Его задача - локализовать возгорание. Как в субботу, так и в начале этой недели лес в Нарва-Йыэсуу продолжает гореть, вода для тушения пожара берется в реке Нарова. Спасательный департамент сотрудничает с партнёрами из Департамента полиции и погранохраны – на месте патрульный состав, который регулирует движение. Спасательный департамент просит население и отдыхающих следовать указаниям полиции при пересечении пожарного рукава, переезжать через него на автомобиле по специальному мосту или ехать в объезд.

- Несомненно, в субботу могли образоваться и небольшие пробки. На выходных в Ида-Вирумаа было много мероприятий, и движение могло быть интенсивное. Просим население отнестись к возникшей ситуации с пониманием и терпением, - говорит представитель департамента.

В воскресенье с 9 утра проехать можно было без проблем: на дороге между Нарвой и Нарва-Йыэсуу были установлены мостики через шланги, работали регулировщики (на улице Я. Поска и на пересечении ул. Калда и Кудрукюла). Въехать и выехать из Нарва-Йыэсуу можно было через перекрёсток шоссе Таллинн- Нарва.

Открытый огонь запрещен

Вероятная причина субботнего пожара - неосторожное обращение с огнем или брошенный окурок. Зона пожара примыкает к активно используемой людьми лесной тропе, ведущей к морю. Как сообщается, эпицентром возгорания стали кучи высохших веток, оставленные со времен вырубки леса.

В Эстонии по-прежнему действует период повышенной пожарной опасности. Любое использование открытого огня на территории лесов Эстонии запрещено.

Софья Боборенко