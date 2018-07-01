Киоски на рынке «Энергия» сносят

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Принудительный снос киосков на рынке «Энергия», не имеющих разрешения на использование, начат. Городские власти выделили 5 000 евро из городского бюджета на снос семи киосков, расположенных на городской территории. Остальные, находящиеся на земельной собственности фирмы Alvel Ventures, должен убрать владелец территории.

Первые два киоска рынка «Энергия» снесли уже на прошлой неделе. Наталья Соболева

Согласно распоряжению горуправы, снос семи строений, не имеющих разрешение на эксплуатацию, начинается с 1 августа. Работы по ликвидации проводятся силами муниципальной фирмы Narva Jäätmekäitluskes-kus.

Вице-мэр по вопросам городского хозяйства Алексей Евграфов подчеркивает, что город не борется с рынком (как это представляют некоторые комментаторы), а приводит в порядок территорию.

Алексей Евграфов:

- Разрешения на эксплуатацию нет ни у одного из киосков, соответственно, все они подлежат сносу. Фирма Alvel Ventures, ранее заявлявшая, что ряд киосков принадлежит ей, обязана будет убрать те, которые расположены на её территории. Если фирма-собственник не ликвидирует ларьки самостоятельно, то город сделает это за свой счет и выставит потом владельцу фирмы требование о возмещении расходов. Насколько я знаю, собственник потихоньку начал процесс сноса незаконных строений.

Действительно, первые два киоска снесли уже на прошлой неделе. По словам чиновника, городская управа будет только приветствовать, если собственник земли приведёт её в надлежащий вид, обратится к городским властям с предложением построить современный рынок, соответствующий всем необходимым требованиям.

- Мы не будем против, а только поддержим данное начинание, - заверил А. Евграфов.

Разногласия города с собственником Alvel Ven-tures OÜ, обязавшемся при заключении договора покупки земли построить торговый центр и развивать территорию, существуют уже давно. Напомним, что первое предписание о сносе киосков было вынесено ещё в 2014 году. Также в 2014 и 2016 годах фирме выписывали штрафы за невыполненные обязательства по внесению инвестиций в развитие городского рынка на общую сумму почти 80 000 евро, однако владелец Alvel Ventures OÜ их игнорирует. В настоящий момент дело о взыскании штрафных пеней находится в суде.

Софья Боборенко