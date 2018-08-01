Госчиновникам наглядно показали «прелести» Кохтла-Ярве

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Находящиеся в Ида-Вирумаа государственные чиновники Эстонии, 8 августа смогли воочию увидеть антураж, который окружает жителей Кохтла-Ярве. В этот день среди сотрудников министерств и ведомств были также столичные и местные специалисты по охране окружающей среды и здоровью населения.

Утром в эту среду в Культурном центре открывалась мини-конференция, в плане которой был обзор проблем жителей Кохтла-Ярве. Перед началом в центре Ярвеской части города ощущался мерзкий запах, источаемый очистными сооружениями. А чуть раньше, в 7:40 утра над территорией предприятия Viru Keemia Grupp (VKG) поднялись клубы черного дыма. Там явно что-то горело.

Вечером, когда чиновники уже завершили выездной рабочий день, неожиданно из трубы Северной электростанции, принадлежащей этому же предприятию, повалил густой черный дым. Эта картина наблюдалась непродолжительное время, но оставила неизгладимое впечатление.

Специалист по связям с общественностью концерна VKG Ирина Боенко так ответила на вопрос «Что это было»?

«Утром произошло небольшое возгорание в кузове автомобиля. Потушили очень оперативно. Все в порядке. Вечером на VKG Energia в районе 18.05 произошел технологический сбой в работе котла. Кратковременное появление черного дыма из дымовой трубы имело место в период перезапуска котла из-за перераспределения полукоксового газа на другие котлы и изменения их режимов. В 19.05 котел был снова выведен на нормальный технологический режим. Превышения разрешенных концентраций станциями мониторинга атмосферного воздуха зафиксировано не было».

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко рассказала журналисту, что вопросы состояния окружающей среды в городе были также рассмотрены в ходе конференции по проблемам Кохтла-Ярве. Госчиновники узнали, что для ликвидации удушающих «фекальных» запахов муниципальное предприятие «Järve Biopuhastus», где находится источник амбре, выбирает новый технологический проект работы с отходами, на реализацию которого требуется примерно 5 миллионов евро. Градоначальник отметила, что химпредприятие VKG выделяет крупные суммы для борьбы с вредными выбросами своего производства сланцевого масла.

Пока же идет сбор подписей под петицией в Рийгикогу, где жители города требуют реализовать их право дышать чистым воздухом.

Евгений Капов

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