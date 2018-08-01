Госчиновники выехали на «гастроли» по Ида-Вирумаа

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Такого давненько не было – чтобы чиновники Министерства культуры обнимались с чиновниками МВД. Видимо, не так уж и часто им выпадает случай встретиться вместе, поприветствовать друг друга, как старых знакомых. Уже не говоря о том, чтобы обсудить проблемы, которые, несмотря на разнопрофильрую работу, как ни странно, порой тесно соприкасаются. А тут в кулуарах Кохтла-Ярвеского Культурного центра полторы сотни столичных чиновников в понедельник тепло встречали друг друга. Даже сам министр госуправления Янек Мягги приветил всех присутствовавших рукопожатием. Всех – это своих коллег по столичным кабинетам, а, главное, руководителей и работников местных самоуправлений Ида-Вирумаа.

Конференция открытия

Так конференцией открытия, прошедшей в Кохтла-Ярве, началась 2-недельная работа на Северо-востоке Эстонии чиновников правительственных ведомств страны, пожелавших на месте ознакомиться с реальным положением дел в регионе, который (как правило – перед всякими предстоящими выборами) становится центром внимания партий и государства.

Эве Эаст – руководитель Союза местных самоуправлений Ида-Вирумаа (она же – старейшина волости Тойла) так выразила свои надежды, которые она возлагает на «гастрольную» поездку государственных чиновников:

- Это очень важно и полезно для Ида-Вирумаа, потому что мы уже устали столько говорить, и только говорить о том, что нас волнует, в чем нуждается наш регион. Хорошо, что чиновники приехали сюда, они смогут сами увидеть реальное положение дел в уезде, самоуправлениях. Во всех восьми самоуправлениях пройдут мини-конференции, столичные гости встретятся с представителями органов местной власти, гражданского общества, работниками культуры, образования, предпринимателями. Они дадут оценку тому, какие нам нужны новые проекты, какие необходимы средства.

Судя по тому, что координатором этой поездки стало Министерство культуры Эстонии, логично было бы предположить, что вопросы культуры, взаимоотношения людей разных национальностей – самые насущные для региона. Хотя… Сколько угодно можно иронизировать на эту тему, но разве мало мы слышим спекуляций по поводу интеграции, не видим, как политики разыгрывают «русскую карту»? А регион в полном смысле этого слова многонациональный. И уж коли выпал случай затронуть эту тему, то, отловив в кулуарах модератора конференции открытия – вице-канцлера Министерства культуры Пирет Хартман, которая курирует вопросы культурного многообразия, журналист обратился к ней.

Пирет Хартман

- Госпожа Хартман, через две недели в Нарве пройдет церемония закладки «Рощи народов». Будут высажены деревья, каждое из которых станет символом одного из 37 национальных культурных обществ региона. То есть, в Ида-Вирумаа живут «дети разных народов», которых как-то скромно называют «русские и эстонцы». А как они, на ваш взгляд, живут между собой?

- Конечно, эти отношения могли бы быть лучше, чем сейчас, но я думаю, что в настоящее время мы очень много сотрудничаем, однако в Ида-Вирумаа можно еще очень много сделать для культурного сотрудничества людей разных национальностей. Все-таки, сегодня межнациональные контакты очень хорошие. В Ида-Вирумаа, как и во всей Эстонии, есть проблемы. Но люди – очень хорошие, и контакты у них хорошие. В этом году я часто бывала в Нарве, и не чувствовала, что кто-либо не хотел сотрудничать со мной.

- Сегодня Россия превратилась в «жупел», которым пугают маленьких детей. Культура и искусство, как известно, самый действенный инструмент для разрушения стереотипов, сближения народов. Как Министерство культуры Эстонии относится к культурному сотрудничеству с Россией, особенно, приграничному?

- Культурное сотрудничество всегда должно развиваться, независимо от политической ситуации. Сотрудничество, например, с Санкт-Петербургом дает только положительный эффект. Культура и спорт – это тоже в своем роде дипломатия. Наш министр был в России, и сотрудничество деятелей культуры Эстонии и России – сегодня не проблема.

Другой координатор конференции – специалист Министерства культуры Эстонии по европейскому финансированию Эдуард Одинец отметил, что в ходе «гастрольной» поездки госчиновников по Ида-Вирумаа пройдут мини-семинары, на которых будут обсуждаться развитие предпринимательства, отток молодежи из региона, интеграция.

Евгений Капов

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