Дата публикации: Сегодня, 16:40 Просмотрено: 76

Очередной блошиный рынок ждет посетителей в субботу, 14 апреля. Мероприятие пройдет в галерее Нарвского колледжа ТУ с 11:00-14:00.

Блошиный рынок стал уже традиционным мероприятием, которое проводится с целью приобщить людей к повторному использованию вещей и поддержать экологический образ мышления, а также приятно провести время. На субботний блошиный рынок зарегистрировано более 40 продавцов как из Нарвы, так и из других городов Ида-Вирумаа.

Для продавцов это прекрасная возможность найти нового владельца для хороших, но уже ненужных вещей, которые жалко выкинуть или некому отдать. Для посетителей это возможность приобрести практически новые или в хорошем состоянии вещи, при чём, по очень выгодной цене. Ассортимент обычно разнообразный: женская и мужская одежда, одежда и игрушки для детей, украшения и изделия ручной работы.

Блошиный рынок проходит обычно раз в квартал, в холодное время – в Нарвском колледже ТУ, а летом – на открытом воздухе. Мероприятие организует НКО Loomeloom.

Дополнительная информация:

https://www.facebook.com/events/606715283002404/

Julia Košeleva

MTÜ Loomeloom