Международные эксперты верят: «Narva - next»

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В рамках международного фестиваля новой музыки и передовых идей Tallinn Music Week на прошлой неделе в здании «Культурного котла» состоялась также традиционная двухдневная конференция, на которой креативные деятели культуры и предприниматели со всего мира наряду с такими глобальными темами, как будущее музыки и новая мировая экономика, обсуждали также будущее Нарвы и ее шансы стать следующей Культурной столицей Европы.

Дискуссия шла очень оживленно. TMW

Этой теме была посвящена отдельная дискуссия с участием директора Нарвского колледжа Тартуского университета Кристины Каллас и главного архитектора Нарвы Ивана Сергеева.

По словам главного архитектора, его приятно удивил большой интерес собравшихся, среди которых находились эстонские и зарубежные креативные придприниматели мирового уровня, к истории и архитектуре Нарвы. «Однако, когда мы стали спрашивать у зала, какие идеи они посоветовали бы для нашей программы Культурной столицы, то услышали в ответ: нет, идеи должны быть только вашими собственными», - добавил Иван Сергеев.

«Мы говорили и о том, какие ошибки нельзя делать: программа не должна превратиться в нечто, спущенное «сверху»,необходимо очень тесно привлекать к составлению культурной программы местную общину. Именно в активности местной общины - залог успеха», - подчеркнула Кристина Каллас. Собравшихся, в частности, интересовало, что собой представляет наша местная община и кем себя ощущают нарвитяне? По мнению Кристины Каллас, это непростой вопрос, который требует небольшого исторического вступления.

Учимся быть эстонцами

«За последние 100 лет в Нарве дважды происходили обрывы в истории местной общины. Первый обрыв произошел в 1941 году, когда началась война между СССР и фашистской Германией: люди эвакуировались, бежали, и местная община исчезла... Она уже никогда не восстановилась. После войны, в 1946 году, Нарву начали отстраивать заново, и сюда стали прибывать новые жители. Они ничего не знали об Эстонии и ее истории, которая в советское время не акцептировалась. Эстония для них была страной, которая находится где-то дальше - например, в Тарту. Нарва же была Советским Союзом».

Так постепенно выстроилась новая община, но и она пережила обрыв в 1990-х годах, когда исчезла страна, в которой горожане жили. Появилась новая страна, это произошло очень быстро: люди так быстро перестроиться не смогли. И вот, с одной стороны - печальная история эстонцев, которые в 1941-м потеряли свой дом, передававшийся из поколения в поколение, с другой стороны - 1991 год, когда в истории общины снова произошел обрыв.

«Это не сравнить с историей Тарту, где менялись только режимы, а община, ее уклад и подход к жизни оставались прежними. Что сейчас я вижу? То, что люди ищут свою идентичность, и среди молодежи она уже проявляется очень ясно. Наши студенты - это русскоговорящие эстонцы, хотя, может быть, они и не чувствуют себя так уверенно, и не ведут себя так активно, как тартуские. Я бы сказала, что последние 27 лет нарвитяне учатся жить в Эстонии, как в стране, которой они до 1991 года не знали: изучают ее историю, язык, культурные традиции. И это тот самый процесс, которым НКТУ очень много занимался и занимается. Для эстонцев это кажется смешным и непонятным, но они должны понять: отнюдь не вина нарвитян в том, что они об Эстонии ничего не знали», - рассказала Каллас нашей газете относительно того, о чем шла речь в ходе дискуссии в столичном «Культурном котле».

Уникальная Нарва

«Больше всего поразила убежденность зала в том, что именно у Нарвы шансы стать Культурной столицей очень высоки», - подчеркнула Каллас. В ходе дискуссии было отмечено, что Нарва может стать одной из самых интересных культурных столиц, поскольку объединяет в себе сразу несколько необычных черт. Конечно, есть кроме Нарвы и другие бывшие промышленные центры. Есть другие города, где живут большие русскоязычные общины, хотя и не настолько большие, как в Нарве. Наконец, есть другие приграничные города. Нарва же - уникальное место: она одновременно является и бывшим промышленным центром, и русскоязычным, и приграничным городом.

Наша читательница Светлана поделилась своим впечатлением от дискуссии, на которой она побывала в Таллинне: «Это было удивительно заинтересованное обсуждение, и публики было довольно много, в том числе российские, эстонские, европейские предприниматели и политики, студенты, художники, архитекторы, журналисты, два посла - Финляндии и Швеции. Были и нарвитяне, приехавшие на Tallinn Music Week.

Я бы сказала, что интерес к Нарве был исключительно позитивным. Запомнилось высказывание одной эстонской студентки, которая работала в Нарвской художественной резиденции: она призналась, что долгое время русский язык не интересовал ее, и даже вызывал чувство отторжения под влиянием различных политических стереотипов. И только пожив в Нарве некоторое время, она осознала, что это язык доброжелательных и дружелюбных людей, который нужно изучать».

По мнению Светланы, если Нарва станет Культурной столицей Европы, это кардинально изменит не только жизнь нашего города, но и отношение к нему. «По-моему, это отличный шанс для нашего города показать миру свои сильные стороны. Ощущение такое, что от нас этого только и ждут», - считает читательница.

Ирина Токарева