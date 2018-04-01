Рукодельникам Ида-Вирумаа предложили задуматься: как превратить свое дело в прибыльный бизнес

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Традиционным рукоделием занимаются многие. Но может ли оно прокормить или хотя бы стать значительным приработком для человека, и что для этого необходимо делать?

Выступает дизайнер Кристина Мартин.Эва Леемет

На эту тему рукодельницам Ида-Вирумаа пре- дложили поговорить в рамках идейной лаборатории InnoLab, которая прошла в стенах Нарвского дома рукоделия Gagarin на прошлой неделе, 29 марта, и на которую собрались около 40 человек из Нарвы, Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве, занимающихся бисероплетением, валянием войлока, шитьем из лоскутов, скрап- букингом, народными прикладными промыслами и проч.

По словам Яны Павленковой, руководителя фонда Prototron, руководителя Ида- Вирумааского центра творческой индустрии, данное мероприятие можно рассматривать еще и в качестве своего рода тренинга накануне двухдневного хакатона «Творчество в бизнес», который пройдет в Нарве с 20 по 22 апреля.

В последнее время хакатон (проще говоря — марафон идей) все больше ассоциируется со сферой высоких технологий, ИТ-сектора. Однако на этот раз в центре внимания организаторов хакатона будут представители творческой индустрии, в том числе и люди, занимающиеся традиционным рукоделием.

- У вас будет отличная возможность представить свои изделия на суд профессиональных дизайнеров, маркетологов, конструкторов, под руководством менторов протестировать свои идеи по созданию новых продуктов, создать прототип и выработать пилотные решения по его продвижению на рынок. Давайте же к этому подготовимся и уже сейчас начнем думать над тем, что нового, нетрадиционного мы можем предложить своим клиентам, и кого, собственно, нашим клиентом мы видим, - объяснила собравшимся задачи идейной лаборатории на этот раз Яна Павленкова, одна из организаторов хакатонов в Ида-Вирумаа.

Понятно, что вести разговоры на обозначенные темы можно бесконечно. В рамках же нынешней InnoLab собравшимся предложили рассмотреть традиционное рукоделие под углом стремительно набирающего популярность апсайклинга — или вторичного использования вещей. Идея представить отслужившие свое вещи в совершенно новом качестве знакома многим. Здесь можно вспомнить, например, пэчворк, скрап-букинг, мозаику. «Люди хотят покупать вещи, которые не просто массово производятся в Китае, а вещи, у которых есть своя история. Современные образованные потребители вместе с продуктом покупают его уникальность. И в этом содержится большой ресурс вдохновения для тех, кто занимается рукоделием», - считает известная эстонская дизайнер Кристина Мартин, основательница компании Tex-tileInventory, которая успешно работает над тем, как вернуть в текстильную промышленность ее же отходы, остатки текстиля.

Апсайклинг суперпопулярен в Скандинавии, Великобритании, Германии, этот тренд все отчетливее просматривается и в Эстонии, так что надо брать его на вооружение, советует профессор Эстонской Художественной академии Маркус Вихма, который по скайпу выступил с лекцией .перед собравшимися в Нарвском доме рукоделия.

Отдельной темой на семинаре была информация от Антона Осиповского, директора по маркетингу нарвского инкубатора творческой индустрии OBJEKT, о том, как работать с ресурсами интернета: продавать свои изделия и тестировать свою продукцию. «Такие сайты, как www.etsy.com, www.amazon.com, www.pinterest.com могут принести несомненную пользу», - считает А. Осиповский.

Наша справка:

Организаторами мероприятия выступили Программа поддержки творческого предпринимательства Эстонии Loov Eesti, Ида-Вирумааский центр творческой индустрии и компания TextileInventory.

Светлана Зайцева