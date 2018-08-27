Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

В центре вниманияЗадай вопрос на тему: "Нарва - Осенняя столица Эстонии 2018"

Дата публикации: Сегодня, 10:36 Просмотрено: 100

Уважаемые читатели prospekt.ee!

Задай вопрос на тему: "Нарва - Осенняя столица Эстонии 2018"

Foto: stena.ee

Возобновляются инфочасы Нарвской горуправы, и Вы снова можете задавать вопросы их участникам.

В этот раз информацией с журналистами делятся Виктория Лутус, руководитель Отдела культуры, и Дмитрий Вергун, заместитель руководителя Отдела культуры по вопросам культуры и спорт.

Тема: Нарва - Осенняя столица Эстонии 2018.

Свои вопросы (до понедельника 27.08.2018) вы можете задать в комментариях под этим материалом.

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
два + восемь (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все