Задай вопрос на тему: "Нарва - Осенняя столица Эстонии 2018"

В центре вниманияЗадай вопрос на тему: "Нарва - Осенняя столица Эстонии 2018"
Дата публикации: Сегодня, 10:36 Просмотрено: 100
Уважаемые читатели prospekt.ee!
Foto: stena.ee
Возобновляются инфочасы Нарвской горуправы, и Вы снова можете задавать вопросы их участникам.
В этот раз информацией с журналистами делятся Виктория Лутус, руководитель Отдела культуры, и Дмитрий Вергун, заместитель руководителя Отдела культуры по вопросам культуры и спорт.
Тема: Нарва - Осенняя столица Эстонии 2018.
Свои вопросы (до понедельника 27.08.2018) вы можете задать в комментариях под этим материалом.