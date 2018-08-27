Задай вопрос на тему: "Нарва - Осенняя столица Эстонии 2018"

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Уважаемые читатели prospekt.ee!

Foto: stena.ee

Возобновляются инфочасы Нарвской горуправы, и Вы снова можете задавать вопросы их участникам.

В этот раз информацией с журналистами делятся Виктория Лутус, руководитель Отдела культуры, и Дмитрий Вергун, заместитель руководителя Отдела культуры по вопросам культуры и спорт.

Тема: Нарва - Осенняя столица Эстонии 2018.

Свои вопросы (до понедельника 27.08.2018) вы можете задать в комментариях под этим материалом.