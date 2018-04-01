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Среда обитания5 мая — общегородская толока

Дата публикации: Сегодня, 16:24 Просмотрено: 80

Нарвская Городская управа и Департамент городского хозяйства объявили о месяце благоустройства, который пройдет с 21 апреля по 21 мая, и пригласили всех горожан принять в нем участие.

5 мая — общегородская толока

В рамках этого месяца, а также Дня полезных дел «Сделаем!» 5 мая в 10.00 состоится общегородская толока. Основными местами толоки будут: Ореховая горка, Липовка,

Старый город (ратуша), Креэнхольми 25 (Дом народов). Всех активных жителей и общественные организации просят зарегистрироваться на толоку по электронной почте galina.pustoshnaya@narvaplan.ee. Все зарегистрированные участники будут обеспечены необходимым инвентарем.

Проявить активность в уборке принадлежащих им территорий призвали и собственников земельных участков – квартирные, садоводческие и гаражные товарищества, предприятия, школы, детские сады.

5 мая — общегородская толока

 

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