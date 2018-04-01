Праздник весны: народ веселится и гуляет

Дата публикации: Сегодня, 16:23 Просмотрено: 111

В выходной день 1 мая профсоюзы организовали для нарвитян концерт местных детских и взрослых танцевальных и вокальных коллективов, который прошёл на Ратушной площади. Никаких политических, экономических или иных лозунгов со сцены не прозвучало, поэтому первомай в этом году можно смело отнести к празднованию Дня весны, как это и обозначено в календаре ЭР.

На Ратушной площади нарвитяне гуляли под музыку и уже во второй, после масленицы, раз встретили весну. Фото: Сергей Башилов.

Весна, нынче слишком робко вступающая в свои права, тёплой и солнечной погоды во вторник не подарила: хорошо ещё, что во время концерта не было дождя. Ратушная площадь была не сильно заполнена отдыхавшими, послушать исполнителей пришли большей частью родители и знакомые выступавших. Праздник получился тёплым и семейным.

О том, что это не только праздник Весны, но и традиционный праздник всего трудящегося человечества, напомнило прозвучавшее со сцены выступление прибывшего на Ратушную площадь руководителя Ида-Вируского отдела Центрального союза профсоюзов Эстонии Александра Старцева. Он поздравил гулявших с Днём международной солидарности трудящихся и с праздником Весны и сказал, что рад возобновлению энергетиками традиций Первомая в Нарве, а также тому, что их поддержали шахтёры, химики, работники Силмета.

Сергей БАШИЛОВ







