«Хотелось бы, чтобы и в нашем уголке было чисто и безопасно»

Дата публикации: Сегодня, 16:15 Просмотрено: 107

Уважаемая редакция!

Мы живем в доме 15 по улице Виру. Скоро майские праздники, хотелось бы, чтобы и в нашем уголке города было чисто, красиво и безопасно.

Наша поляна (имеется в виду спуск к реке вниз от ратуши — прим. «НГ») - вторая от колледжа Таруского университета. Лестница, которая ведет наверх от наших домов, представляет собой угрозу как для самих жителей, включая наших детей, так и туристов. Камень на ступеньках весь раскрошился, торчит арматура, о которую можно сильно пораниться. Необходимо заштукатурить ступеньки.

Года три тому назад территорию у наших домов раскопали, потом эти раскопки забросили, оставив камни. И никто не убрал их за собой. Летом, когда идет покос травы, там даже трактор не может проехать из-за этих камней. Работникам приходится косить вручную, триммером.

Машина, забирающая мусор, проходя возле нашего дома, задевает за ветки деревьев. Нельзя ли подрезать деревья у наших домов по ул Виру 15, 17 и 19?

Светлана

Та самая лестница, из ступеней которой опасно торчит металлическая арматура.

Свои слова Светлана подтвердила снимками. «НГ» отправила запрос по поводу заданных вопросов в Департамент городского имущества и хозяйства. На этот момент ответ пришел только от городского садовника Людмилы Мориной. Она сообщила, что заявление по обрезке деревьев у названного дома в департамент поступило ещё в прошлом году, поэтому обрезка значится в плане 2018 года.

Подготовила к печати Наталья СОБОЛЕВА