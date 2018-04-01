В наших автобусах все же будут объявлять остановки

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Игорь Круглов, старший специалист по организации движения департамента городского хозяйства Нарвы, по просьбе нашей газеты ответил на вопросы читателей, последовавшие после введения нового расписания движения автобусов:

Новое расписание автобусов не решило всех проблем пассажиров. Сергей Башилов

- Почему в автобусах не объявляют остановки?

- Такая задача была поставлена перед фирмой-перевозчиком ATKO Grupp: это технический вопрос, который должен быть решен в ближайшее время.

- Почему не учтены интересы работающих людей - большинство утренних рейсов из «садов» в рабочие дни выходят слишком поздно, чтобы можно было успеть добраться до работы.

- Когда мы занимались оптимизацией графика движения автобусов, то учитывали все пожелания: как тех, кто добирается автобусом до работы и при этом живет в черте города, так и тех, кто в летний период живет на даче. Обе группы для нас очень важны, но приоритетными стали те маршруты, которыми пользуются основные потоки работающих.

- Изучались ли при составлении нового расписания данные фирмы-перевозчика о наполняемости различных рейсов? Например, наши читатели жалуются на большой промежуток между утренними рейсами из города на популярном маршруте 38 в рабочие дни: 7.45 и 11.15. Второй рейс приходит в сады тогда, когда для пожилых садоводов больше половины «рабочего дня» уже потеряно. «Надо вернуть прошлогоднее расписание, оно было лучше: второй рейс из города выходил около 9.00», - утверждают читатели. По их мнению, при новом расписании рейсы в 11.15 и 12.30 будут «пустыми», а рейс в 7.45, наоборот - набит до отказа, и добираться до дачи по утрам будет еще сложнее, чем в прошлом году.

- Дело в том, что в часы пик на линиях задействованы все имеющиеся в наличии автобусы за исключением необходимого на случай поломок резерва: поэтому после оптимизации расписания некоторые рейсы пришлось сместить на более позднее время. Кому-то стало менее удобно, зато другие, еще более загруженные маршруты, получили в часы пик дополнительные рейсы. По поводу упреков в том, что появятся «пустые» или «полупустые» рейсы, могу сказать следующее: все новые рейсы были добавлены с учетом пожеланий горожан, например,как раз тех работающих, кто хочет добраться из садов на работу во вторую смену.

Да, в одном направлении такой рейс может быть и не очень востребованным, но зато в обратном, из садов в город, будет необходим многим.

Новое расписание появилось в результате совместных усилий горуправы, фирмы ATKO, депутатов горсобрания и представителей садоводческих товариществ.

Мы анализировали информацию, полученную от АТКО, учитывали и мнение водителей автобусов: некоторые рейсы убирали, как малопопулярные, другие добавляли, стремясь к тому, чтобы расписание стало в целом удобнее для большинства горожан.

Записала Ирина Токарева