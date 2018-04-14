+Галерея. Экскурсия: едут в Нарву, чтобы посмотреть Кренгольм

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С наступлением весны Нарвский музей возобновил экскурсии на Кренгольм. Посетителей интересуют, в первую очередь, водопады, но и в их отсутствие никто не уходит с территории бывшего промышленного комплекса без впечатлений.

Увидеть знаменитые Кренгольмские водопады во всей красе теперь не так просто.

Магнит для туристов

- На первую в этом сезоне экскурсию пришло более 80 человек. Это говорит о том, что Кренгольм был и остаётся одним из наиболее интересных туристических объектов в Нарве, он по-прежнему играет важную роль в жизни города, - говорит гид и руководитель программ Тиина Куликова.

Действительно, на экскурсию, состоявшуюся в солнечную апрельскую субботу, большинство гостей приехало в Нарву из разных уголков Эстонии специально для того, чтобы посетить территорию фабрики-гиганта. На утренней экскурсии, утверждает гид, помимо эстоноземельцев была группа туристов из Санкт-Петербурга.

Собираемся у бывшей Йоальской проходной и начинаем полуторачасовой путь.

Тармо, приехавший из Таллинна на поезде для того, чтобы попасть внутрь территории Кренгольма, говорит:

- Это мой второй визит в ваш город, в предыдущий раз я не знал, что на Кренгольм нельзя попасть просто так, поэтому пришлось просто побродить по району, посмотреть казармы, больницу, дома… Я много читал об истории Кренгольма, хотелось увидеть все собственными глазами. Комплекс производит грандиозное впечатление.

После экскурсии Тармо признаётся, что не хотел бы работать в таком месте, как фабрики Кренгольма, полагая, что в современном мире должны быть уже другие условия труда. Но, безусловно, сам комплекс должен найти себе какое-то современное применение, которое вдохнуло бы новую жизнь в старые стены, уверен гость из Таллинна.

Было бы прекрасно, если бы планы нынешних собственников территории, фирмы Narva Gate, по созданию текстильного музея в бывших хлопковых складах и крытой концертной площадки с замечательной акустикой во дворе между ткацкими фабриками осуществились.

Некогда ткацкий станок, на котором наши герои выполняли свои пятилетки, сегодня просто арт-объект.

«Масштаб поражает»

Учительница эстонского языка Мари Фельтсмит уже три года регулярно приезжает один раз в неделю в Нарву из Тарту преподавать свой предмет, и о Кренгольме, конечно, была наслышана.

- Я шла на экскурсию подготовленной, уже зная кое-что об истории и значении фабрики для города. Но, честно говоря, я не представляла себе масштаб этого предприятия. Сейчас я понимаю, что Кренгольм был, по сути, целым отдельным городом с прачечными, школой, детским садиком и прочим…Всё вокруг крайне интересно и просто поразительно, - делится она впечатлениями после прогулки.

Другие гости соглашаются, что Кренгольм – это не только история Нарвы или Эстонии, это и история Европы.

Водопады не по расписанию

- Нарвитяне, работавшие когда-то на фабриках, не очень-то любят приходить на наши экскурсии. Их расстраивает нынешнее запустение, воспоминания слишком разнятся с сегодняшней картинкой, - говорит гид. Но вот, среди нас – две женщины, работавшие на Кренгольме в 70-х годах. Они грустно вздыхают, но, в целом, довольны прогулкой: «Столько воспоминаний!».

Большинство горожан, интересующихся экскурсией, хотели бы увидеть знаменитые кренгольмские водопады, шум от которых был когда-то так силён, что вблизи них невозможно было разговаривать. Но, к сожалению, вода на кренгольмские пороги подаётся довольно редко, и процесс этот зависит исключительно от Нарвской ГЭС, которая расположена в Ивангороде и администрация которой в этом вопросе не идёт на контакт с руководством Нарвского музея. Нам, к сожалению, не повезло: утром подача воды была прекращена и мы не смогли полюбоваться бурными потоками.

Уже выросло целое поколение молодых людей, для которых Кренгольм – терра инкогнита, нечто неизвестное и необычное. Кто такой Кноп и почему про него сложили пословицу, сколько часов работали и сколько за свой труд получали ткачи, зачем по углам зданий фабрик построены башенки, почему Парусинка так называется и кто был утоплен в бурных водах Нарвского водопада? Если вы не знаете ответов на эти вопросы – добро пожаловать на экскурсию!

Наша справка:

Экскурсии по Кренгольму проводятся каждое воскресенье в 12.00 (до 28 октября). Начало экскурсии - от старой проходной Кренгольма (напротив Joala 32). Длительность экскурсии - 1.5 часа. Протяженность маршрута - 2.5 км. Необходимо выбирать одежду соответственно погодным условиям. Предварительной регистрации не требуется. Язык зависит от выбора группы: русский, эстонский, английский. Стоимость: 13 € - взрослый / 8 € - ученик. Оплата на месте - наличными деньгами. С этим же билетом вы можете посетить Нарвский замок.

В другие дни возможно заказать групповую экскурсию (желательно 20 человек), позвонив по тел. 359 9230.

Софья БОБОРЕНКО