Вопрос читательницы НГ: «Почему правительство одобрило бомбардировку Сирии, не посоветовавшись с народом?»

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На прошлой неделе в Нарве побывал премьер-министр Эстонии Юри Ратас. В ходе рабочей встречи с представителями местного самоуправления Юри Ратас обсудил проект правительственной программы поддержки Ида-Вирумаа и рассказал о принятых правительством решениях по бюджетной стратегии Эстонии.

Юри Ратас на встрече с нарвитянами в колледже Тартуского университета больше часа отвечал на их вопросы.

В ходе своего визита премьер-министр также посетил пограничный пункт и здание полицейского участка и спасательной команды, Ида-Вируский центр профессионального образования, познакомился с воспитанниками Нарвского детского дома и детского сада Päikene и побывал на строительной площадке центра Vaba Lava.

Пообщался премьер-министр и с горожанами. Эта встреча в Нарвском колледже продолжалась полтора часа, проходила в дружелюбной обстановке и оказалась весьма интересной. Причем желающих задать вопросы Юри Ратасу оказалось столько, что сделать это удалось не всем. Не удалось и «НГ» задать вопрос, который одна наша пожилая читательница Анастасия (73 года) просила обязательно передать премьер-министру. Судя по звонкам в редакцию, волнует он не только ее, но и многих других читателей.

Вопрос читательница сформулировала следующим образом:

«Почему правительство Эстонии одобрило бомбардировку в Сирии (имеется в виду совместный ракетный удар США, Великобритании и Франции 14 апреля - ред.), не спросив, что думает об этом население нашей страны? Я считаю, что конфликты нужно решать только мирным путем, а одобрение одной бомбардировки может привести к следующей, и, наконец, к Третьей мировой войне. Так не следует ли провести референдум и спросить у людей, можно ли в принципе одобрять такие вещи?»



Мы передали вопрос в Коммуникационное бюро правительства. Ниже публикуем полученный ответ:

«Нанесение Соединенными Штатами, Францией и Великобританией точечных ракетных ударов по объектам, считающимся связанными с производством химического оружия в Сирии, было вызвано неоднократным применением сирийским режимом химического оружия против собственного народа. Жертвами химической атаки стали десятки людей, в том числе дети.

От Эстонии не требовалось согласия на применение США, Францией и Великобританией силы в Сирии, наша страна не принимала участия в этой операции, однако мы считаем эту меру адекватной и необходимой для того, чтобы положить конец применению химического оружия. Это преступление, которое невозможно оправдать и на которое международная общественность должна решительно реагировать.

Эстония также поддерживает те усилия, которые ООН предпринимает для того, чтобы найти способ урегулирования сирийского конфликта в соответствии с резолюцией 2254 (2015) Совета безопасности ООН и Женевским коммюнике (2012), и призывает всех членов Совета безопасности ООН выполнять свои обязательства в этом вопросе. Мы выражаем сожаление, что Совет безопасности ООН до сих пор не смог прийти к единому решению, как положить конец использованию химического оружия в Сирии. Со своей стороны, Эстония также предпринимает усилия для того, чтобы облегчить страдания мирного населения в зоне конфликта, например, помогая сирийским беженцам.

Что касается второй части вашего вопроса, то проведение референдумов в Эстонии регулируется «Законом о референдуме». В соответствии со второй частью первой статьи этого закона, на референдум не выносятся вопросы, касающиеся государственной безопасности. Кроме того, выносимый на всенародное голосование вопрос требует точной формулировки, поэтому данный законодательный способ не подходит для того, чтобы избиратели могли «в принципе» дать правительству Эстонии мандат на то, чтобы выступать с теми или иными заявлениями на международной арене. Однако у всех граждан Эстонии есть возможность влиять на государственную политику другими способами, принятыми в демократическом государстве. Например, голосуя на выборах в Рийгикогу.»

Коммуникационное бюро правительства

