Весенняя уборка в разгаре

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С наступлением теплых дней на улицах Нарвы появились уборочные и поливальные машины, в парках начали обрезать деревья, люди в рабочей одежде приступили к наведению в городе чистоты. Новый договор по уходу за городскими улицами и зелёными зонами будет заключен на пять лет.

На аллее Пяхклимяэ идут активные работы по обрезке деревьев. Софья Боборенко

В настоящий момент город разделён на три района. Два из них (центральная часть и так называемые спальные районы - Кренгольм, Солдино, Пяхклимяэ) сейчас обслуживает OÜ GULIB, за окраинные районы (в том числе и дороги к садоводческим товариществам) отвечает OÜ N&B. Общая стоимость договоров на 2015-2018 годы, заключённых с фирмами, составляет 3 043 627,29 евро включая НСО.

Скамейки по заявкам

По словам городского садовника Людмилы Мориной, в 2015-2017 годах было закуплено 90 скамеек, 89 урн, 7 велосипедодержателей. Новые образцы городской мебели (скамейки, урны) заменили старых. В 2018 году планируется закупить ещё и установить 20 скамеек вдоль основных дорог, заменить скамейки в сквере Пяхклимяэ по образцу уже установленных трёх скамеек около игровой площадки. Продолжится закупка и установка мусорных урн и одиночных скамеек по заявлениям. Старые скамейки и урны по заявке передаются детским садам и КТ. Заметим, что эти данные не учитывают работ, которые осуществляются в рамках других городских проектов, например, устройство игровых городков, куда входит и установка скамеек и урн.

Старые вазоны отдали КТ и детским садам

За прошедшее время были заменены старые белые вазоны в городе (прежние остались только у «Братской могилы» и памятника «Танк»), их передали детским садам и квартирным товариществам. Новые вазоны появлялись вместе с цветочным оформлением: например, парусники в порту, композиции из трёх вазонов в сквере Пушкина, на ул. Креэнхольми, 25, цветочные ящики на подпорной стене на Таллиннском шоссе, перед Хоровой школой, около памятника «Три штыка», вазоны около Дома творчества и др. Были заменены крепления для ампельных кашпо на ул.Креэнхольми и на Петровской площади, добавлены новые крепления на ул.Пушкина и на мосту в зоне отдыха Йоаорг. Установлены так называемые цветочные деревья – семиствольное перед «Призмой» и два двуствольных на перекрёстке проспекта Кангеласте и Таллиннского шоссе. Для всех этих мест закуплены новые ампельные кашпо одно- и двухъярусные, цветочные контейнеры, увеличено количество высаживаемых каждый год цветов.

С 2015 по 2017 год на территории города было высажено 465 различных деревьев, в 2018-м планируется посадить ещё 186 деревьев. Ежегодно в городе производится обрезка и вырубка деревьев, а также посадка новых.

Подарок к столетию ЭР

В 2018 году запланировано начало строительства общественного парка в честь 100-летия ЭР и реновация парков на улицах Герасимова, Выйду. Работы будут распределены на несколько этапов по годам. Новый парк зарегистрирован на сайте ЭР100 в качестве официального подарка города Нарва к 100-летию Эстонской Республики.

Вынести штраф сразу

Так как срок действия нынешнего договора заканчивается в текущем году, специалисты Департамента городского хозяйства уже ходатайствовали перед депутатами городского собрания о проведении нового конкурса поставки на обслуживание зелёных зон на следующий сезон. Депутаты одобрили это предложение и согласились, что следующий договор по уходу за городскими улицами и зелёными зонами необходимо заключать на пять лет (2019-2023 гг.).

- Сейчас согласно договору фирме-подрядчику даётся «разумное время» на устранение замечаний и недостатков, обнаруженных и зафиксированных в присутствии представителей подрядчика. Для зон первого класса ухода этот срок составляет один рабочий день, для зон второго класса – два дня, для третьего - до трёх рабочих дней. Если недостатки остались неликвидированными, то город имеет право штрафовать фирму. Однако в процессе подготовки условий договора для нового периода руководство и ряд депутатов настаивают на том, чтобы можно было штрафовать по факту обнаружения недостатков, без присутствия представителя фирмы. Сейчас как раз прорабатывается юридическая сторона вопроса, - рассказала Л. Морина на инфочасе.

- Это не значит, что мы будем делать так обязательно, но у города должна быть возможность вынести штрафные санкции сразу,- подчеркнул вице-мэр по вопросам городского хозяйства Алексей Евграфов.

Людмила Морина заметила, что частная оценка состояния городских территорий может быть очень субъективной и не всегда соответствовать реальным обстоятельствам.

Наша справка:

В состав работ, осуществляемых фирмой-подрядчиком, согласно договору входит: покосы, весеннее сгребание и вывоз, осенняя уборка листьев и вывоз, уборка случайного мусора с зелёных зон и вывоз, дорожки из зелёных зонах – сметание, очистка и посыпка зимой, при необходимости разравнивание и добавление крошки, уборка по берегам водоёмов. Среди задач также цветочное оформление города и уход за посадками, обрезка, вырубка и посадка деревьев, фрезировка и выкорчёвывание пней после вырубки, различные другие сопутствующие работы. Также установка городской мебели – скамеек, урн, вазонов, велосипедодержателей и обслуживание памятных досок: очистка, мелкий ремонт, замена и т. п.

Софья Боборенко