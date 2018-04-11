Возобновление работы общественного туалета откладывается

Дата публикации: Сегодня, 09:21 Просмотрено: 88

На очередной сессии Нарвского городского собрания, состоявшейся 19 апреля, в числе восьми пунктов повестки дня обсуждались также организация госпоставки «Концессия услуги публичного туалета» и реорганизация музыкальных школ.

Утверждается, что в прошлом году фирма-оператор этого заведения понесла убыток 14 тысяч евро. Foto rus.DELFI.ee

Мы выделили именно эти две проблемы, поскольку они касаются большого числа людей и вызывают понятный общественный резонанс. В материале «Музыкальные школы - дирижирует бюджет» (см. «НГ» от 11.04.2018) мы уже касались проблем, связанных с реорганизацией музыкальных школ, поэтому теперь отметим главное – решение о реорганизации принято единогласно. Хотя неизбежны кадровые сокращения, которые, как сообщил докладчик, заместитель заведующего по культуре и спорту Дмитрий Вергун, затронут 12-14 преподавателей. Конкретные решения будет принимать руководитель будущего объединенного учреждения – ныне директор Нарвской музыкальной школы Татьяна Гончарова.

Четыре месяца под замком

Живейшее обсуждение вызвал 2-й пункт повестки, касающийся неработающего туалета на Петровской площади.

Предшествующий договор с Narva Jäätmekäitluskeskus истек в конце прошлого года. И тогда же в декабре Департамент городского хозяйства объявил тендер с целью поиска нового оператора публичного туалета на 2018 год. Пока не поступило ни одного заявления. В связи с чем докладчик, вице-мэр Алексей Евграфов, предложил предоставить Городской управе полномочия в организации госпоставки для поиска фирмы, которая сумеет обеспечить работу общественного туалета в 2018-2019 гг. При этом стоимость разового посещения останется прежней – 50 евроцентов для взрослых. Дети до 7 лет допускаются бесплатно. Максимальная компенсация расходов на содержание туалета составит 1200 евро в месяц, и поставку выиграет та фирма, которая запросит наименьшую сумму поддержки.

Немедленно последовал вопрос от оппозиции: депутат Юрий Рауд осведомился, почему неработающий уже 4 месяца туалет, был, однако, открыт на время визита президента. Здесь как раз все логично: приезд президента вызвал увеличение количества гостей, объяснил Алексей Евграфов, поэтому и было принято такое решение.

Вопрос другого оппозиционера, Сергея Горлача, планируется ли вновь открытие туалета в связи с визитом 20 апреля премьер-министра, вызвал веселое оживление. Оказалось, не планировалось!

Тем не менее, проблема достаточно серьезная. Важнейший аспект обозначил председатель горсобрания Александр Ефимов, который являлся членом совета предприятия, владевшего туалетом ранее. Он сообщил, что это самое предприятие весь прошлый год терпело одни убытки, которые в целом вылились в сумму 14 тысяч евро. При этом, даже если означенная сумма будет компенсирована городом, участвовать в тендере, как решили на совете предприятия, не имеет смысла: это «работа ради работы». «Предприятие все- таки коммерческое, – заметил председатель, – оно, как ни крути, должно что-то зарабатывать. Поэтому пусть приходят другие желающие, выигрывают конкурс и работают».

Как ни странно, это сообщение не вызвало очередного каверзного вопроса со стороны оппозиции: с поправками Алексея Мяги, предложившего Департаменту городского хозяйства взять на себя организацию работы туалета, решение было принято единогласно. А между тем возникает логический вопрос: если частная инициатива в данном случае изначально убыточна, зачем тогда объявлять конкурс? Кто пойдет на заведомо проигрышное дело? Разве что найдется действительно разумный, мыслящий на годы вперед инвестор, который соорудит в этом двухэтажном помещении общей площадью 62,4 кв. метров некий, допустим, оздоровительный мини-комплекс, включающий, но не ограничивающийся общественным туалетом.

В случае неуспеха первого конкурса, сообщил Алексей Евграфов, будет объявлен новый. Так что – ждем.

Сергей Трохачев

Материал по теме:

Музыкальные школы Нарвы: дирижирует бюджет