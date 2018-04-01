День ветеранов второй год отмечается в Нарве

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Мероприятие, призванное обозначить уважительное отношение к почти 3000 ветеранам Сил обороны и Кайтселийта, ежегодно организуется 23 апреля, но в Нарве оно было проведено чуть раньше, в субботу 21-го. Это – относительно молодая традиция, объяснил директор Центра информации по безопасности и обороне Григорий Сенькив.

Фото: Сергей Трохачёв

Вывешивание государственного флага 23 апреля является обязательным

В целом по стране День ветеранов, который также является Днем флага (его должны вывесить все государственные и муниципальные учреждения) празднуется начиная с 2013 года. Прошло всего лишь 5 лет, однако праздник уже набирает внушительные обороты в крупных городах: проходят церемонии у памятников, богослужения в церквях, встречи ветеранов с общественностью, рок-концерты. Кроме того, осуществляется благотворительная продажа значков с перелеской, изготовленных по идее Хейно Прунсвельта, который считает, что этот цветок «прекрасно подходит в качестве символа поддержки», цветет в День ветеранов и известен каждому жителю Эстонии.

Фото: Сергей Трохачёв

Как было в Нарве

В торговом центре Fama с утра в течение часа играл военный духовой оркестр – событие, как отметил Григорий Сенькив, достаточно уникальное, поскольку в праздничные дни музыканты буквально нарасхват, и все же они смогли приехать в Нарву.

На площади перед центром была выставлена военная техника, военнослужащие в камуфляже и при оружии рассказывали всем желающим об особенностях того или иного вида вооружения. Можно было посидеть за рулем боевой машины пехоты, понаблюдать за окружающей обстановкой через прибор ночного видения. Более того, организаторы развернули военно-полевую кухню и всячески приветствовали тех, кто решил отведать армейский обед (очень вкусный и питательный, между прочим!).

Фото: Сергей Трохачёв

Дружественная атмосфера лишний раз подчеркнула открытую позицию Сил обороны. Дни ветеранов проводятся во всех странах мира, подчеркнул Григорий Сенькив. Ветераны – это те, кто принимал участие в каких-либо боевых действиях, а также в миротворческих операциях. Эстонские военнослужащие находились, в частности, в Хорватии, Ливане, Боснии и Герцеговине, Косово, Центральноафриканской республике, Ираке, Афганистане, Мали, Аденском заливе, Израиле, Сирии, Македонии. То есть, состоявшееся мероприятие не приурочено ни к какой конкретной кампании или миссии, «это честный и искренний по отношению ко всем праздник».

Отметим в заключение, что средства, вырученные от продажи значков «Перелеска» (стоимость каждого 2 евро), направляются на реабилитацию как раненых ветеранов, так и на поддержку других людей, нуждающихся в лечении.

Сергей Трохачёв