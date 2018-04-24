Ярмарка труда: 800 вакансий из 1000 - в Нарве и Ида-Вирумаа 

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Во вторник, 24 апреля, в Нарве прошла ярмарка труда, на которой было предложено свыше 1000 рабочих мест. Мероприятие состоялось в новом месте - торговом центре Astri, где ищущих работу встречали представители 22 предприятий и организаций, а также работники Кассы по безработице. Предложения о работе более мелких работодателей были собраны по тематике и предоставлены для изучения соискателям работы.

Нарвитяне с интересом изучали предложения работодателей. Фото: Софья Боборенко

Среди представленных вакансий - работа для мужчин и женщин, как со специальным образованием и опытом, так и без - с возможностью обучения и практики. Спектр предложений весьма широк - от работы на производстве и в обслуживании, до узких специальностей, требующих от кандидатов, например, категории С1 в секторе общественного управления.

В общей сложности на ярмарке было заявлено порядка 1000 вакансий, в том числе 800 рабочих мест, находящихся в Нарве и других регионах Ида-Вирумаа.

По данным пресс-службы Кассы по безработице, по состоянию на конец февраля в Нарве было свыше 2890 безработных.

Софья Боборенко