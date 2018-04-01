«Свободная сцена» отметила праздник стропил

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Вчера строительство центра Vaba Lava в части помещений бывшего советского завода «Балтиец» по адресу Линда, 2 вступило в новый этап: 24 апреля стал для работающих на объекте строителей праздником стропил. Когда наступает такой день при возведении дома, это означает, что все несущие конструкции здания уже готовы. В данном случае о строительстве в Нарве театрального центра, которое началось в декабре 2017 года, можно сказать, что капитальные стены оставлены от старого здания.

На фото: член правления и директор "Свободной сцены" Крийстина Рейдольв торжественно сняла венок с крыши здания и отметила, что строительство идет по плану. Фото: Сергей Башилов

Символический венок, полагающийся для этого случая, был закреплён на фасадной стене бывшего административного комплекса завода «Балтиец», а совсем недавно - помещений театра Ильмарине. Член правления и директор Свободной сцены Крийстина Рейдольв сказала: «Праздник остропил имеет важное значение у всего строительного процесса, так как здание наконец приобрело свою окончательную структуру внешне и вчера начались внутренние строительные работы. Мы благодарны строителям и подрядчикам за проделанную работу. Мы уверены, что совместным трудом нам удастся открыть театральный центр в Нарве 1 декабря 2018 года и таким образом, уже в этом году мы сможем обогатить культурную жизнь Нарвы».

На фото: хотя и праздник, но работа идёт. Фото: Сергей Башилов

Праздник стропил во-многом важен для самих строителей, потому что это и их торжество. Главная цель такого события - выразить благодарность строителям, таким образом, обеспечив зданию удачу - так говорят народные приметы. Все желающие могли совершить экскурсию по строительному объекту вместе с архитектором Индреком Тийги. Глядя в будущее, Крийстина Рейндольф отметила, что театральный центр даст рабочие места для местных жителей.

А что будет дальше и когда "сдача под ключ"?

Теперь можно приступать к внутренней отделке здания, в котором главным помещением станет небольшой театральный зал black-box на 220 мест. А еще будут важные для выступающих гримёрки, для приходящих - гардероб, для работников - служебные комнаты и кабинеты, галерея, плюс теле- и радиостудия ERR, кафе или небольшой ресторан. Сейчас такого рода полностью современный и оборудованный театральный центр часто называют «платформой», потому что он дает возможность для проведения разноплановых мероприятий: постановок, концертов и конференций, а в дальней перспективе возможно проводить и международные фестивали.

По плану центр откроет свои двери 1 декабря этого года, и тогда же пройдёт целая неделя разных событий и презентаций, приуроченных к открытию. Открытие во-многом будет проходить под знаком празднования 100-летия Эстонской Республики. В течение целой недели будет представлена палитра из различных культурных мероприятий, которые позже войдут в программу Свободной сцены в Нарве: премьеры, гастроли разных театров, концерты, семинары и много других интересных мероприятий.

Сергей Башилов

Справка:

Проект нового театрального здания подготовлен архитекторами бюро «Allians Arhitektid», строительные работы проводятся фирмой «Rand ja Tuulberg». Создание нового театрального центра безусловно оживит культурную жизнь Нарвы, даст больше возможностей местным труппам, а также это будет благоприятная площадка для гастролей других театров из Эстонии из-за рубежа, для различных концертов, выставок, семинаров, мастер-классов, фестивалей и пр.

