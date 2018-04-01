Игорь Корнелюк, «Ногу свело» и «СерьГа» - новые лица фестиваля

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Дни города Нарвы традиционно, уже в седьмой раз, пройдут под флагом международного фестиваля современного искусства Санкт- Петербурга “Мост дружбы”, который состоится с 31 мая по 3 июня. Главной новостью для горожан станет то обстоятельство, что из-за работ, ведущихся на территории Нарвского замка, празднование Дня города пройдёт в этот раз на Петровской площади.

Организаторы фестиваля “Мост дружбы” с эстонской и российской стороны желают привлечь на фестиваль как можно больше гостей не только из Нарвы, но и всей Эстонии. На фото (слева направо): Сергей Шуб, Дмитрий Вергун, Тармо Таммисте, Александр Ефимов, Галина Вологдина, Виктория Лутус

От классики до сатиры

Программа фестиваля “Мост дружбы” была представлена журналистам генеральным директором Балтийского Дома Сергеем Шубом.

- Самая большая забота нашей команды - сделать так, чтобы не было сравнения в пользу прошлого года, мол, прошлый раз было круче, - поделился Сергей Григорьевич. - Надеемся, что гала-концерт этого года порадует нарвитян сочетанием классического искусства и “современного ветра”, современными тенденциями и стилями, - заметил он.

В этот раз главным событием дня открытия станет гала-концерт «NeOpera. Классика вне классики», в котором выступят вокалисты - джазовая певица Этери Бериашвили и баритон Дмитрий Янковский, а также музыканты проекта «Neo-Сlassic». В программе концерта прозвучат мировые хиты, а также оригинальные обработки проекта «NeoClassic», который работает в музыкальном направлении classi-cal cross-over, представляющем собой гармоничное сочетание и синтез элементов классической музыки и эстрады. Настоящим ноу-хау коллектива стало соединение фрагментов классической музыки с современными текстами, что позволяет совершенно по-новому взглянуть на известные композиции. В концерте примет участие также балетная группа. Программа, которую можно будет увидеть на торжественном открытии фестиваля 1 июня в 18.30 в Концертном доме “Женева” составлена специально для нашего города.

“Потрясающий мелодист и просто порядочный человек” Игорь Корнелюк станет главной звездой дневной части концерта Дня города 2 июня, вечер же украсят музыканты иного музыкального направления - легендарные рок-группы “СерьГа” с Сергеем Галаниным и “Ногу свело!” с Максимом Покровским.

Традиционно в рамках фестиваля российские партнёры привозят в Нарву фотовыставку о Петербурге. Работы “нового и очень крутого” фотохудожника Александра Петросяна под общим названием «Петербургские истории» можно будет увидеть в день открытия в фойе ДК “Женева”. А.Петросян – один из лучших современных фотографов в области репортажной и уличной фотографии, который не просто документирует действительность, а делает фотографии-рассказы, наполненные настоящей жизнью.

Как всегда пройдет и “Вечер кино”, на котором в этот раз, 31 мая в 20.00, в кинотеатре Apollo Kino Astri будет показан кинофильм «Интервенция», снятый в 1967 году на киностудии «Ленфильм» режиссером Геннадием Полокой. Главные роли в фильме исполнили лучшие советские актеры, а сам фильм, несмотря на запреты, составил славу советского кино. Фильм представит кинокритик и историк “Ленфильма” Александр Поздняков.

В день закрытия фестиваля, 3 июня, в 12.00 на сцене обновленного ДК “Ругодив” новый участник фестиваля, Санкт-Петербургский театр «На Литейном», покажет для детей и их родителей “большой, настоящий спектакль” - сказку про пиратов «Весёлый Роджер».

Напомним, что путём демократических процедур на безальтернативной основе президентом фестиваля избран известный писатель и сатирик Семён Альтов, который “одной половиной своей души живет в Санкт-Петербурге, а другой - в Усть- Нарве”. Он не просто примет участие в “Мосте дружбы”, но даст полноценный сольный концерт в ДК “Ругодив”, который состоится в тот же день вечером, в 18 часов, и ознаменует собой закрытие фестиваля.

Деловая часть фестиваля

Однако “Мост дружбы” - это не только развлекательная программа. Так, 31 мая организуется проведение Круглого стола в рамках подготовки участия Нарвы в конкурсе на присвоение титула Культурная столица 2024. Со стороны российских гостей планируется присутствие высоких представителей от Комитета по культуре и Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

Мы с огромным удовольствием предложили свои услуги нарвским городским властям как люди, имеющие опыт в проведении подобных мероприятий. В 2011 году наш «Балтийский дом» помогал в проведении культурной программы городам-культурным столицам Таллинну, Турку и Вильнюсу. Мы и сейчас уже имеем на руках список питерских творческих коллективов, желающих принять участие в программе Культурной столицы. Нарва, географически находясь между Россией и Евросоюзом, может стать столицей так сказать объединенной Европы, в которой мы все неизбежно живем, - считает Сергей Григорьевич Шуб.

В качестве примера «мощнейших» культурных связей между Эстонией и Россией он привел “Дни Таллинна”, которые состоятся в Санкт- Петербурге осенью этого года и пройдут в рамках празднования столетия ЭР.

Софья Боборенко



