Перенести место в очереди можно один раз

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Город продолжает работу с квартирными товариществами по реновации асфальтового покрытия внутренних дорог. По словам старшего специалиста по дорогам Департамента городского хозяйства Александра Черноситова, в бюджете нынешнего года на эти работы выделено 200 тысяч евро.

Право на участие в городской программе предоставляется КТ по ходатайству в соответствии с очередностью. В настоящий момент те квартирные товарищества, чья очередь на осуществление работ уже подошла, активно сотрудничают с департаментом, собирая все необходимые документы. В ближайшее время будет объявлен конкурс поставки, время его проведения зависит, в первую очередь, от расторопности КТ.

- Некоторые квартирные товарищества переносят свою очередь на следующий год. Хочу напомнить, что с прошлого года в Порядок, регулирующий данные работы, были внесены изменения, и теперь переносить сроки осуществления работ можно только один раз, - заметил представитель департамента.

Реновация внутриквартальных дорог, расположенных на территории квартирных товариществ, осуществляется на принципах софинансирования. КТ также должны выполнить ряд условий, в том числе, соорудить действующий отвод ливневых вод и принять решение об использовании дороги, принадлежащей КТ, в качестве дороги, доступной общественности в течение пяти лет. Начиная с 1 января 2018 года квартирное товарищество обязано предоставить топо-геодезическую съемку реновируемой проездной дороги.

Софья БОБОРЕНКО