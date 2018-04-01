Состоялась встреча руководства города и представителей Нарвского отделения полиции

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17 апреля по инициативе руководителя Нарвского отделения полиции Сергея Андреева состоялась встреча с руководством города с целю обсуждения текущих проблем, способов взаимодействия, совместной работы в сокращении случаев нарушения правопорядка.

Основными приоритетами работы полиции на сегодняшний день являются: семейное насилие, дорожно-транспортные происшествия с участием велосипедистов, пешеходов и пожилых людей, превентивная работа с несовершеннолетними, поиск добровольцев – помощников полицейских, возрождение движения «Соседский дозор», а также совместная с прокураторой деятельность по возвращении средств, полученных в результате криминальной деятельности.

По мнению представителей полиции, очень важную роль в предупреждении различных нарушений, является превентивная работа. Важную роль в этой работе играет активное участие школ в различных проектах и кампаниях. На сегодняшний день, по словам руководителя участковых полицейских Нарвского отделения Елены Роос-Метсма, не все школы оценили важность подобных мероприятий.

На встрече также обсудили работу системы видеонаблюдения, ограничение часов работы и времени продажи алкоголя в некоторых заведениях общественного питания города, совместную работу над составлением различных городских проектов, где необходимо учитывать мнение и позицию полиции, обсудили вопросы содержания кошек и собак, совместные действия по обеспечению порядка на общественных мероприятиях.

Обе стороны остались довольны результатами встречи и договорились о регулярных ежемесячных встречах специалистов Управы, занимающихся вопросами правопорядка и участковых полицейских Нарвского отделения. Встречи на уровне руководства будут проводиться ежеквартально.

Анастасия Захарова

Канцелярия Нарвского городского собрания

Главный специалист



