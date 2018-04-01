+Галерея. Юри Ратас: у Нарвы очень большой не только культурный, но и социально-экономический потенциал

Дата публикации: Вчера, 21:08 Просмотрено: 120

Премьер-министр Юри Ратас находится с визитом в Нарве, на обратном пути глава правительства посетит Куремяэ. Нарвский визит премьер-министр начал с посещения пограничного пункта и здания полицейского участка и спасательной команды, где получил обзор ситуации с пересечением и охраной границы, в том числе в том, что касается сотрудничества с пограничной службой Российской Федерации. Ратасу рассказали также о профилактической работе с населением, которую проводит Спасательный департамент, и об усилиях полиции по охране правопорядка в регионе.

Ратас поблагодарил всех служащих сферы МВД за их ежедневный нелегкий, а порой и опасный труд во имя охраны нашей жизни и безопасности. "В государственной бюджетной стратегии 2019-2022 запланирован 20-процентный рост зарплат спасателей и 10-процентный рост зарплат пограничников и полицейских. Целью этого является сохранить нынешние профессиональные кадры и достойно оплачивать их труд, а также подать сигнал молодежи, что ее ждут на работу в сфере внутренней безопасности", - сказал премьер-министр.

Премьер-министр также надеется на то, что как принимаемые государством меры, так и запланированные на ближайшее будущее перемены в образовательном ландшафте Нарвы, в том числе строительство колледжа Академии МВД, открытие Дома эстонского языка и государственной гимназии, будут способствовать решению проблемы владения эстонским языком в долгосрочной перспективе. По словам премьер-министра, повышением уровня владения эстонским языком нужно более активно заниматься уже на уровне детского сада. "Качественное и доступное обучение эстонскому языку должно начинаться уже в детском саду. Это не означает, что все детские сады быть переведены на эстонский язык. Однако государство должно поддерживать, в том числе финансово, разработку программ раннего языкового обучения, и мы над этим работаем», - отметил Ратас.

В полдень премьер-министр посетил Ида-Вируский центр профессионального образования, где дал открытый урок обществоведения. Ратас также познакомится с воспитанниками Нарвского детского дома и детского сада Päikene и побывает на строительной площадке центра Vaba Lava. «Я очень рад, что Нарва недавно сделала еще один важный шаг на пути к титулу культурной столицы Европы 2024, найдя себе партнеров, которые помогут представить этот приграничный город как международное место встреч, заряженное положительным культурным потенциалом, - заявил Юри Ратас. – Я уверен, что у Нарвы очень большой не только культурный, но и социально-экономический потенциал. Я надеюсь, что как программа поддержки Ида-Вирумаа, согласованная в ходе обсуждения государственной бюджетной стратегии, так и другие проекты, зависящие от сотрудничества государства, городских властей и нарвитян, такие, как, например, строительство Нарвской государственной гимназии к 1 сентября 2022 года, помогут быстрее раскрыть и применить этот потенциал».

Во второй половине дня премьер-министр встретится с представителями городских властей и горожанами. Вечером Юри Ратас посетит Пюхницкий монастырь. Первого января вступила в силу поправка к закону о медицинском страховании, которая освободила монахинь и монахов от обязанности платить социальный налог и обеспечила им лучшую доступность услуг здравоохранения. Таким образом была решена давно беспокоившая в том числе и Пюхтицкий монастырь проблема.

Коммуникационное бюро правительства