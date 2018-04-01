Завершился первый этап работ в парке Победы

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В парке Победы (у ДК Герасимова — прим. «НГ»), строительные работы по частичной реновации которого запланированы на этот год, прошла вырубка старых деревьев. Её проводила пярнуская фирма OK Acer OÜ.

В ходе обрезки деревьев были убраны засохшие, больные и заслоняющие обзор территории парка ветви. Фото: Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

Акт о приёмке выполненных работ был подписан 11 апреля, и нареканий к результату проделанных работ у города нет. Всего удалено 37 деревьев, стяжка стволов выполнена для 7 деревьев и произведена обрезка для 237.

Проект собственно реновации парка будет представлен через месяц, и тогда же станет известно, сколько там будет посажено новых деревьев и декоративных кустарников. Также будут установлены скамейки и обновлены дорожки. По-прежнему остаётся нерешённым вопрос, связанный с находящимися в частной собственности зданием ДК Герасимова и бывшей танцплощадкой, поэтому эти полуразрушенные объекты останутся в прежнем виде.

Сергей БАШИЛОВ