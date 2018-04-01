Утвердили новое автобусное расписание на целый год

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Утверждено новое постоянное расписание движения общественного транспорта в Нарве, при этом постарались учесть как можно больше пожеланий горожан.

Cтарший специалист организации дорожного движения Игорь Круглов, депутат Нарвского горособрания Илья Федоров и вице-мэр Нарвы по городскому хозяйству Алексей Евграфов - сверка часов. Нелли Буйницкая

Новое расписание, которое вступит в силу 15 апреля, останется актуальным на протяжении года. Расписание теперь не будет меняться каждый год, как это было прежде, и будет разделено на летнее (с 15 апреля по 15 октября) и зимнее (с 16 октября по 14 апреля). Рейсы, которые будут осуществляться только в летний период, в расписании будут отмечены «звездочкой».

По словам Ильи Федорова, председателя комиссии горсобрания по транспорту, работа над составлением нового постоянного расписания шла более 3-х месяцев. Департамент городского хозяйства подготовил проект расписания и передал в комиссию для его анализа и доработки. «В первую очередь комиссия по транспорту приняла решение увеличить количество линейных километров на 50 тысяч, что позволило увеличить частоту рейсов на самых востребованных городских маршрутах. Далее мы начали работу по сбору мнений и предложений от горожан: приглашали всех желающих на открытые заседания комиссии, общались с членами садоводческих товариществ, проводили опросы, а также делали выездные заседания, на которых сами собирали информацию. После этого начали тщательно продумывать расписание так, чтобы сделать его удобным для максимального числа пассажиров. Очень надеемся, что нам это удалось», - сказал Илья Федоров.

Автобусы, задействованные на непопулярных маршрутах, были направлены на те, что испытывают наибольшие нагрузки в час пик. Это позволило сократить интервалы движения, что немаловажно, особенно в холодное время года. Стоит также добавить, что в час пик будет задействован весь общественный транспорт города.

По просьбе родителей учеников постарались «подстроить» отправление автобусов так, чтобы школьникам было удобнее добираться до школ.

Проблему одновременного прибытия автобусов на одну остановку также удалось устранить. Кроме того удалось решить проблему с маршрутом в сады «Ивушка» - автобус под номером 34 будет ходить туда в летний период ежедневно.

В течение апреля в Нарве проходит работа по очистке остановочных павильонов, замене стендов и установке колб с расписанием. По словам вице-мэра по городскому хозяйству Алексея Евграфова, город приобрел 100 специальных противовандальных колб, внутри которых будет размещаться расписание городского тран- спорта. Расписание будет дублироваться на двух уровнях высоты, чтобы упростить и облегчить доступ к нему.

Также на остановках будет размещен QR-код, просканировав который, каждый человек, имеющий смартфон и подключение в нем к интернету, сможет в реальном времени отслеживать маршрут того или иного автобуса на интернет-странице фирмы- перевозчика, то есть увидеть, через сколько минут подойдёт нужный автобус.

Новое расписание уже размещено на городском сайте, в продаже - с 12 апреля.

Нарвское горсобрание и Нарвская горуправа выражают благодарность фирме ATKO за успешное плодотворное сотрудничество, а также всем активным и неравнодушным жителям Нарвы, которые высказывали свои предложения и принимали участие в обсуждениях нового расписания, и выражают надежду, что компромиссное решение все же удалось найти.

Нелли Буйницкая,

Нарвская городская канцелярия