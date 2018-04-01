Начинается сезон ремонта дорог

Дата публикации: Вчера, 21:45 Просмотрено: 82

Нарвитяне шутят, что с приходом весны с улиц вместе со снегом исчезает и асфальт. Когда начнутся работы по ремонту улиц, и кто следит за их качеством?

Те ямы, которые «вскрылись», будут приводиться в порядок за счёт подрядчика, фирмы N&V, заверил Алексей Евграфов. Архив «ВП»

По словам вице-мэра по вопросам городского хозяйства Алексея Евграфова, общая сумма, запланированная на ремонт асфальтового покрытия, составит в этом году 646 872 евро. Из них - 411 072 евро Нарва получит на ремонт дорог из государственного бюджета.

Городской бюджет предусматривает две суммы на ремонт дорог. Первая часть – 49 975 евро выделены на работы по срочным ремонтам холодно-горячей смесью самых проблемных ям и ямок, разбросанных по городу. Эти работы горожане уже могли наблюдать в течение прошлой и нынешней недели. К слову, нарвитяне уже отметили, что в ряде мест ремонт окончился, а соответствующие знаки, предупреждающие автомобилистов об опасности, ещё не убраны. По заверению Александра Черноситова, старшего специалиста по дорогам Департамента городского хозяйства, представители фирмы-подрядчика Gulib, ответственной за мониторинг состояния дорог, лишние знаки, вводящие водителей в заблуждение, уберут уже на этой неделе.

Успеть до 31 июля

Кроме того, 185 824 евро городских денег планируется потратить на так называемый «ямочный» ремонт. Договор с фирмой-подрядчиком Viamer Grupp (Таллинн) планируется подписать 25 апреля и сразу на два года - 2018-й и 2019-й. Как только откроются заводы по производству асфальта, заверил вице-мэр, работы по ремонту начнутся.

- Список улиц готов. Ключевой момент: в этом году принято решение начать ремонтные работы от центра к окраинам города с тем, чтобы закончить все до 31 июля. Надеемся, что это поможет максимально быстро сделать самые загруженные улицы города: проспект Кангеласте, въезд на Петровскую площадь, Кренгольмский проспект, - рассказал журналистам вице-мэр.

С другой стороны, замечает он, часть работ будет зависеть от другого крупного проекта – строительства сети пешеходно-велосипедных дорожек. Соответственно, ремонт некоторых участков будет отодвинут на август-сентябрь.

Если говорить о площади, то «ямочным» ремонтом будет сделано 33 тысячи кв. м, к ним нужно прибавить 3 600 кв.м тротуаров, которые тоже будут реновированы.

Также есть некоторые дороги, которые будут ремонтироваться методом выравнивания (по-эстонски это звучит как pindamine - поверхностный метод – прим. ред.), они составят ещё примерно 2 500 кв. метров.

- Речь идёт о поверхностной обработке улиц, которые имеют меньшую транспортную нагрузку. Это пропитка битумом и гранитной крошкой, - пояснил А.Черноситов.

Такой метод используется на дорогах, асфальтировать которые на настоящий момент является нецелесообразным из-за высокой стоимости работ и малой используемости дорог. Речь идет, например, об участках, ведущих в частный сектор, к гаражным кооперативам и пр.

«Климат такой»

Гарантия на «ямочный» ремонт дорог составляет два года. В течение этого месяца старший специалист А. Черноситов вместе с фирмой-подрядчиком проверяет все участки, отремонтированные в прошлом году. Те ямы, которые «вскрылись», будут приводиться в порядок за счёт подрядчика, фирмы N&V, заверил Алексей Евграфов.

- Горожан можно успокоить: такого не будет, чтобы повторно ремонтировать участки за счёт городского бюджета. Контроль со стороны Департамента городского хозяйства ведётся постоянно, - заявил он.

В то же время вице-мэр считает, что возникновение ям – явление обычное для нашего региона.

- У нас климат такой. Чередующиеся морозы и оттепели, к сожалению, влияют на качество покрытия. С этим ничего поделать нельзя, - сказал он журналистам.

На прошлой неделе по отстроенному в прошлом году Таллиннскому шоссе, находящемуся под строгим контролем, проехала проверяюще-оценочная комиссия, которая, по словам вице-мэра, нашла один участок дороги, не соответствующий требованиям качества, он будет переделан этим летом по гарантии. Все остальные дороги, построенные в прошлом году, находятся в хорошем состоянии и ремонта не требуют.

Огромная яма, регулярно появляющаяся около грузовой таможни находится на городской территории, которой, однако, пользуется Riigi Кinnisvara AS, будучи оператором таможни. В связи с этим, говорит А. Евграфов, город в очередной раз предложит этого госучреждению взять ремонт участка и устранение ямы под свою ответственность, так как простым асфальтированием там «не отделаешься».

Разметка дорог планируется на май, так как пока по ночам наблюдаются заморозки, и нельзя наносить ни краску, ни пластик.

Улица П.Кереса, несмотря на то, что находится в плохом состоянии, ремонтироваться этим летом не будет. По плану, она будет полностью реконструирована в рамках проекта, который, как ожидается, пойдет в работу в 2019 году.

Софья Боборенко