Бесплатные зоны ожидания останутся

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Петровская площадь перед введением системы платной парковки будет немного обновлена, сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Нарвы Алексей Евграфов. Планируется, что будет отремонтирован въезд на площадь, появится новая разметка, также будут установлены информационные таблички. Вопрос о том, будет ли изменена схема парковки, сейчас рассматривается, но сохраняется большая вероятность того, что она не претерпит больших изменений. Вероятно, увеличится ширина каждого парковочного места. Бесплатные парковочные места для автомобилей, ждущих пересечения границы, сохранятся, как и зона ожидания для междугородних автобусов.