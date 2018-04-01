Добровольцы готовятся, чтобы два дня спасать лягушек

Дата публикации: Вчера, 16:11 Просмотрено: 84

Как сообщает портал rus.err, "По дороге в Нарва-Йыэсуу прыгают лягушки со стороны Наровы в сторону леса. Миграция продолжается приблизительно два дня. Один человек может спасти 100 лягушек, - написала в группе "Общение в Усть-Нарве" в социальной сети "ВКонтакте" инициатор спасательной операции Татьяна Принц. - Переносить лягушек через шоссе надо в период с 21:00 до 23:00. Если нас будет только 10, то спасем 1000 лягушек".

Добровольцам напоминают, что при себе надо иметь светоотражающий жилет, ведро, перчатки и фонарик. По возможности просят принести колышки и пластмассовую сетку (яркого цвета, около 40 см в высоту) для сбора лягушек. Добровольцев ждут 19 и 20 апреля в 20:30 на пересечении дорог Карьямаа и Нарва-Йыэсуу.

ERR

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