В конкурсе на подготовку заявки победила идея «Нарва – интернациональный город с большим культурным потенциалом»

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В четверг, 12 апреля, компания Shiftworks OÜ и город Нарва заключили договор на подготовку заявки «Нарва - культурная столица Европы 2024».

Предложение Shiftworks OÜ в сотрудничестве с фирмой Creativity Lab OÜ победило в объявленной городом госпоставке по подготовке заявки культурной столицы Европы. Главная идея предложения: Нарва – интернациональный город с большим культурным потенциалом.

В сотрудничестве с городом ведущими партнерами проекта являются Марис Хеллранд, Рагнар Сийль и Хелен Сильдна, а также команда Shiftworks или Tallinn Music Week.

Мэр города Тармо Таммисте: «Мы уже начали в Нарве широкую деятельность по привлечению различных идей и партнеров и очень рады, что к нашей рабочей группе теперь присоединятся эксперты с большим международным опытом, которые помогут городу обдумать как долгосрочную стратегию развития, так и составить действительно содержательную заявку на титул Культурной столицы Европы».

Целью составления заявки является определение нуждающихся в решении вызовов, составление основательного анализа и плана для решения задач при помощи основательной и устойчивой программы развития. Процесс создаст хорошую структуру для масштабной работы по взаимодействию, которая поможет обновить сеть совместной работы между местным сообществом, предприятиями и институтами и укрепить линии совместной работы, как по Эстонии, так и на международном уровне. В период составления заявки будет обновлена программа развития культурной сферы, выработана основательная стратегия по взаимодействию и международный коммуникационный план. Таким образом, Нарва получит дополнительные возможности еще во время процесса составления заявки.

Рагнар Сийль, руководитель Creativity Lab комментирует: «Мы поможем воплотить один из самых крупных проектов по взаимодействию в истории Нарвы, чтобы вместе с горожанами предложить Европе новое и свежее видение».

Титул культурной столицы Европы – это уникальная возможность для жителей города сделать большой шаг от постиндустриального прошлого к современному обществу и экономике, достичь большей связи с Эстонией и повернуть негативное внимание на позитивный лад.

На вопрос с негативным подтекстом “Is Narva next?» Нарва сможет уверенно ответить: “Narva is next” – Нарва как следующая история успеха в Эстонии и Европе. Вместе создавая программу культурной столицы, Нарва разбудит свои старые европейские корни и предложит неожиданное и удивительное вдохновение новым культурным впечатлениям Европы.

Хелен Сильдна: «У города Нарва хорошие возможности для успешного участия в процессе составления заявки для получения титула культурной столицы, потому что именно в Нарве есть самая реалистичная возможность для скачкообразного позитивного изменения уже в процессе подготовительного процесса».

Предварительная заявка предоставляется Министерству культуры к 1 октября 2018 года.

FB: https://www.facebook.com/Narva2024/

Fotogalerii: https://www.flickr.com/photos/tallinnmusicweek/albums/72157662965933737

Video: https://www.facebook.com/LinnNarva/videos/776737019188798/





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Maris Hellrand

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