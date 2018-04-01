Последний звонок прозвенел: тихо, идут государственные экзамены!

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Эта неделя для наших выпускников-гимназистов ознаменовала собой завершение учёбы и переход к важному периоду сдачи госэкзаменов, который продлится до 31 мая. Вчера, 17 апреля, в гимназиях Эстонии прошёл первый госэкзамен - по эстонскому языку, а ещё будет экзамен по английскому (4 мая) и по математике (25 мая). Часть гимназистов будут держать экзамен либо по французскому, либо по немецкому, либо по русскому языку. Даты этих экзаменов можно узнать на сайте innove.ee.

Вот это сочетание: 13.13.13. Последний звонок в Солдинаской гимназии позади — ничего страшного в пятницу, 13, не произошло. Фото: Сергей Башилов

А в конце прошлой недели для гимназистов прозвенел последний звонок. Он пришёлся на пятницу, 13-е. Ещё более примечательное совпадение получилось в Солдинаской гимназии, которая числится 13-й школой. И проводила она для своего 12 «А» последний звонок в 13.00!

Особенный выпуск

Накануне первого госэкзамена министр образования и науки Майлис Репс обратилась ко всем выпускникам Эстонии со словами поддержки и напутствия. Вот что она отметила: «Вы приступаете к государственным экзаменам, которые докажут вашу самостоятельность, и то, что вы - уже взрослые молодые люди. Ваш выпуск - особенный, потому что он приходится на сотый юбилей Эстонской Республики».

«Вы учились физике и музыке, языкам и математике, но школа никогда не дает ученикам готового справочника, как и в каких ситуациях следует применять полученные знания. Важное решение вы примете уже к Иванову дню: кто-то из вас пойдёт в профессиональное училище, кто-то в прикладной вуз, кто-то поступит в университет, а кто-то пойдёт работать. Но самое важное для человека – это сохранять достоинство и моральные принципы, быть хорошим членом общества и верным товарищем».

Особое внимание Майлис Репс обратила на знание государственного языка:

«Я хочу, чтобы на экзамене по эстонскому языку вы показали, что отлично понимаете задания и владеете эстонским языком. В Эстонии живёт много разных народов, и не для всех из них эстонский язык является родным, но это - наш государственный язык, который объединяет нас и помогает нам идти к общим целям, государственным и общественным».

...и будет бал!

В Нарве сейчас 32 гимназических класса, если брать в расчёт 10-е, 11-е и 12-е. Общее число учеников 12-х классов в Нарве - 318. После окончания экзаменов в Нарве состоится традиционный бал выпускников.

По словам Ларисы Дегель, руководителя службы образования Нарвской управы, бал абитуриентов назначен на 31 мая и пройдёт он в концертном доме «Женева», а вот когда и где состоится приём мэра для лучших выпускников нарвских школ и гимназий, пока точно не известно. Точно можно сказать только то, что все медалисты, как и в прошлые годы, будут премированы денежной суммой. В 2017 году, напомним, за «ученическое золото» ребята получали 320 евро, а за «серебро» - 200 евро.

Сергей Башилов

Наша справка:

Выпускные экзамены (которые называют государственными) проводит подведомственное учреждение Министерства образования и науки ЦУ Innove. Предварительные результаты госэкзаменов будут опубликованы к 20 июня в инфосистеме EIS и на государственном портале eesti.ee.