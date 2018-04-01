Тотальный диктант: из любви к русскому языку

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Международная акция по проверке знания русского языка «Тотальный диктант» собрала в Нарве 250 человек. По словам координатора акции, учителя Языкового лицея Светланы Панфилёнок, Нарва стала единственным местом проведения «Тотального диктанта» в Ида-Вирумаа. 14 апреля горожане в шестой раз участвовали в «Тотальном диктантк», а само ставшее международным мероприятие в этом году отметило 15-летний юбилей

Надежда Кравцова (слева направо), Алексей Кулашенков и Надежда Кулашенкова, а еще за одним из столов Татьяна Столова – четыре поколения одной семьи, регулярно приходящих на диктант. Делают это они дни для души и весьма довольны результатами, их оценки – не ниже «четверки» фото: Софья Боборенко

Российские организаторы постарались снять напряжение участников перед диктантом, подготовив юмористический выпуск новостей, который, несомненно, помог поддержать традиционно праздничную атмосферу мероприятия.

Денис Портнов справился на «отлично»

По традиции, текст читал один из уроженцев Нарвы, ставший известным за её пределами. В этот раз им был артист театра и кино Денис Портнов, которого зрители знают по ролям в десятках фильмов, в том числе по телесериалу «Улицы разбитых фонарей».

- Это дело для меня новое, я никогда не начитывал тексты для аудиокниг или радиопостановок. Там нужна актерская составляющая, а в случае диктанта нужна совсем иная грань, связанная с профессиональным мастерством. Скажу честно, немного волнуюсь, текст незнакомый. Это как проверка самого себя: смогу - не смогу продиктовать так, чтобы все участники остались довольны, - сказал он «ВП» перед началом мероприятия. Надо сказать, что у Дениса все получилось просто прекрасно, хотя тест Гузель Яхиной из произведения «Учитель словесности» оказался совсем не прост, но очень красив.

Семь запятых в одном предложении

Участники «Тотального диктанта» пишут его ради того, чтобы проверить свои знания в грамматике и орфографии русского языка. В прошлом году в акции участвовало 175 нарвитян, в этом – уже 250.

Среди пришедших - много людей среднего и старшего возраста, но есть и школьники, причем не только выпускники, но и ученики средней школы, хотя обычно текст диктанта способен поставить в тупик (как минимум, с точки зрения пунктуации) даже того, кто хорошо владеет русским языком.

Нарвитянин Дмитрий пришёл на диктант уже во второй раз, с намерением улучшить результат прошлого года, когда он допустил несколько пунктуационных ошибок. На подготовительные курсы он не ходил принципиально, хотя и согласен, что те, кто готовился, имеют больше шансов написать диктант на пятерку.

Елена пишет диктант уже в четвертый раз:

- В первый год я написала на четверку, потом – на двойку, потом – опять на твердую четверку. Поэтому в марте посещала подготовительные занятия, которые проводили очень интересные преподаватели, - говорит она.

- Я пишу диктант из любви к русскому языку, хотя, стыдно признаться, мой первый опыт закончился «двойкой», тем не менее, сегодня я опять здесь,- говорит Анна. - Не думала, что в одном предложении бывает семь запятых, как оказалось в тексте прошлый раз. Но моя двойка – совсем не та двойка, которую получил мой сосед по парте, так что все не так уж плохо.

Известный нарвский музыкант Владимир Чердаков, сам в прошлом побывавший «диктатором», а теперь - постоянный участник «Тотального диктанта», утверждает: «Просто хочется жить, находиться в русском языке».

Участникам необходимо было взять с собой только хорошее настроение. Все остальное, ручка от спонсора мероприятия Berlingo и бланк для написания текста, было предоставлено на месте. Для подведения итогов и разбора ошибок участники смогут прийти в Языковой лицей 24 апреля в 18 часов. Свой результат также можно будет узнать на сайте totaldict.ru.

Софья Боборенко

Наша справка:

В этом году автором текста «Тотального диктанта» стала российская писательница, уроженка Казани Гузель Яхина. Для разных часовых поясов литератор подготовила три отрывка текста с названиями «Утро», «День» и «Вечер». Нарва писала второй отрывок «День».

Число участников «Тотального диктанта-2018» по всему миру, стало рекордным за все время проведения акции и достигло почти 230 000 человек, сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец. По количеству участников третий год пальму первенства держит Таллинн, которому удалось собрать на четырех площадках 2300 участников.