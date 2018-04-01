Личному помощнику лицензия не требуется

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Какие услуги предоставляет Социальный департамент Нарвы инвалидам, и что вообще входит в обязанности социальных работников? Почему в выходные дни не предоставляется услуга по уходу, почему нет такой услуги, как прогулка с инвалидом?

Светлана

Оказывать услугу личного помощника может любой человек, которого выберет нуждающийся в помощи. Иллюстративное фото

Отвечает и.о. директора Департамента социальной помощи г. Нарва Татьяна Пацановская:

- Закон о социальном попечении говорит, что у нас в стране есть 13 социальных услуг, которые обязательны для оказания в любом местном самоуправлении. Все они предоставляются и в нашем городе. Это: услуги на дому, услуга круглосуточного ухода в доме попечения общего типа, услуга опорного лица, назначение попечительства, услуга личного помощника, услуга ночлежного дома, услуга приюта, услуга инватранспорта, услуга предоставления жилья, долговое консультирование, услуга присмотра за детьми, услуга замещающего ухода (услуга детского дома), услуга последующего ухода (новая услуга для совершеннолетнего человека, вышедшего из детского дома). По каждой из них действует свой порядок.

В прошлом году канцлер права выставила Нарвскому самоуправлению ряд замечаний. Основная проблема, которая была обозначена, заключалась в том, что наш департамент не может расшифровывать, что именно входит в состав услуги (т.е. дополнять закон), а также нельзя прописывать, какое самофинансирование мы можем брать с клиента. Замечу, что такие же замечания получили практически все самоуправления, поэтому по всей стране были проведены курсы обучения для социальных работников и получены разъяснения. Нарва, как и другие города и волости, сводит все оказываемые услуги в единый Порядок. Каждый случай, каждое обращение теперь мы будем рассматривать индивидуально, но работников департамента это не пугает, так как необходимый опыт у нас уже наработан.

Что касается второй части вопроса, то, как я понимаю, речь идёт об услуге на дому. В перечень услуг социального работника входят покупка продуктов, помощь в уборке, помощь при передвижении в пределах дома. Эта услуга не оказывается в выходные дни, так как она в основном направлена на тех людей, которые могут самостоятельно справляться с бытовыми заботами в домашних условиях и не нуждаются в ежедневной круглосуточной помощи.

Услуга «прогулка с инвалидом» отсутствует, так как в данном случае нужно рассмотреть услугу личного помощника, которая как раз и предполагает помощь двигательного (физического) характера. Этой услугой клиенты не очень активно пользуются, хотя средства в нашем бюджете на неё заложены. Оказывать услугу личного помощника может любой человек, которого выберет сам нуждающийся в помощи, он не должен быть специалистом или иметь лицензию.

Личный помощник за свою работу получает небольшую плату по трехстороннему договору, заключаемому между ним, департаментом и человеком, нуждающимся в помощи.

Софья Боборенко