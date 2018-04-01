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Среда обитанияСкоро начнется продажа льготных парковочных билетов

Дата публикации: Вчера, 22:05 Просмотрено: 53

Скоро начнется продажа льготных парковочных билетов


С 1 мая по 30 сентября на всей территории Нарва-Йыэсуу действует платная парковка. Льготный сезонный билет можно купить с 16 апреля. Для этого необходимо отправить СМС-сообщение на короткий номер 1902, указав номер машины и njsuvi (например, 123ABC NJSUVI). Льготный сезонный парковочный билет по 25 евро можно купить с 16 апреля по 7 мая и по 35 евро с 8 мая по 3 июня. Обычный парковочный билет на весь сезон стоит 100 евро.

Более подробную информацию об условиях парковки в Нарва-Йыэсуу можно прочитать на городском сайте.

 

Скоро начнется продажа льготных парковочных билетов

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