Нарва ищет фирму по отлову бродячих собак

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Департамент горхозяйства Нарвской горуправы объявил уже четвертую поставку на оказание в 2018 году услуги по отлову и размещению бродячих собак, пишет «Северное побережье». Нарва предполагает, что отлов одного животного будет стоить не больше 30 евро, его двухнедельное содержание в приюте — не больше 150 евро, стерилизация с чипированием или умерщвление с захоронением или иной утилизацией — не дороже 100 евро (все цены без налога с оборота).