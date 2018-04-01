Депутат Рийгикогу Дмитрий Дмитриев: я - против вырубки леса в Нарва-Йыэсуу

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Редакция «ВП» попросила члена Рийгикогу Дмитрия Дмитириева (Центристская партия), входящего в финансовую комиссию парламента, дать комментарий по поводу возможного взятия под охрану леса Нарва-Йыэсуу Министерством окружающей среды.

Песчаный берег, сосновый лес — это, можно сказать, визитная карточка курортного Нарва- Йыэсуу. Архив «ВП»

В своё время Д. Дмитриев обещал взять под личный контроль государственную программу развития Ида-Вирумаа. Поэтому мы поинтересовались у парламентария, какие, на его взгляд, интересы в данной ситуации перевешивают: финансовые (деньги в бюджет с вырубки леса) или общественно значимые (экосреда, туризм, сохранение курортной зоны и прочее)? Как лично он сам оценивает ситуацию, и какой она видится из Таллинна? «Вписывается» ли вырубка леса в идею государственной программы развития Ида-Вирумаа? И, наконец, готов ли парламентарий Дмитрий Дмитриев поддержать местных жителей в их стремлении сохранить лес в районе Нарва-Йыэсуу и Нарвы?

Дмитрий Дмитриев, депутат Рийгикогу:

- Я сам очень люблю отдыхать в Нарва-Йыэсуу и считаю, что здесь находится один из лучших пляжей в Ида-Вирумаа, да и во всей Эстонии: красивая природа, прибрежная зона и свежий воздух, которого так не хватает во многих промышленных городах Северо-Востока по причине специфики нашего региона. Я поддерживаю инициативу местных жителей, которые обратили внимание на значимость лесного массива в Нарва-Йыэсуу и пытаются остановить полномасштабную вырубку леса. Но думаю, что для большего эффекта к этому движению за сохранение леса необходимо подключить, например, предпринимателей и представителей туристической сферы, чтобы они также высказали свои весомые аргументы.

Как депутат Рийгикогу могу сказать, что для этого не требуется никаких изменений на законодательном уровне, имеются все возможности повлиять на ситуацию. Ключевым моментом является то, что поиском решения проблемы должны заниматься местные власти, в чьих полномочиях находится предоставление петиции Министерству окружающей среды и дальнейшее ведение переговоров. В данном случае у Министерства окружающей среды есть рычаги влияния, например, чтобы объявить зону вырубки природоохранной зоной и установить соответствующий контроль за этой территорией со стороны государства. Учитывая, что в RMK заверили, что в ближайшие два года вырубка леса осуществляться не будет, думаю, этого времени будет достаточно для того, чтобы найти наилучший вариант, удовлетворяющий все стороны ситуации.

Поскольку Ида-Вирумаа регион промышленный и уровень загрязнения воздуха здесь повышен, несмотря на различные способы очистки и очистительные сооружения, лично я поддерживаю установление природоохранной зоны в Нарва-Йыэсуу. Государство, например, вышло с инициативой создания национального парка в Алутагузе. Чем хуже курорт Нарва-Йыэсуу?!

Сегодняшние реалии таковы, что местные власти должны разработать план по развитию курортного Нарва-Йыэсуу, который любим своими жителями и сегодня по-прежнему является магнитом как для местных туристов, так и для зарубежных. Сохранить лес – лишь одна из задач, решение которой, безусловно, будет способствовать развитию курорта. В перспективе стоит рассматривать как можно больше возможностей для создания здесь условий отдыха - как активного, так и пассивного.

Что касается меня, то я люблю отдыхать активно, увлекаюсь пляжным футболом. И считаю, что пляж Нарва-Йыэсуу вполне можно обустроить для проведения нескольких этапов чемпионатов по данному виду спорта. Надо сказать, что такой опыт у нас уже был в 2016 году, когда при согласии Футбольного союза местными властями Нарва-Йыэсуу и нарвским клубом Narva United нам впервые за долгий период удалось провести один из этапов чемпионата страны по пляжному футболу именно в Нарва-Йыэсуу. Обычно такие турниры проходят в Пярну - столице пляжного футбола Эстонии, но почему бы не перенести, хотя бы на время проведения нескольких этапов разных видов спорта, эту столицу сюда? Это стало бы отличным подспорьем для развития туристического сектора и предоставило бы молодежи возможности для активного досуга и приобщения к спорту.

Записала Софья Боборенко