Нарвитяне приглашаются принять участие в весенней уборке

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Нарвская городская управа и Департамент городского хозяйства объявляют о месяце благоустройства 2018, который пройдет с 21 апреля по 21 мая, и приглашают всех горожан принять в нем участие. В рамках этого месяца, а также Дня полезных дел «Сделаем!» 5 мая в 10.00 состоится общегородская толока.

Основные места толоки:

• Ореховая горка

• Липовка

• Старый город (Ратуша)

• Кренгольми 25

Ждем информации о желании принять участие в месяце благоустройства от активных жителей города, общественных организаций и просим зарегистрироваться на толоку по электронной почте galina.pustoshnaya@narvaplan.ee. Все зарегистрированные участники будут обеспечены необходимым инвентарем.

Также призываем всех собственников земельных участков – квартирные товарищества, гаражные товарищества, предприятия, школы, детские сады, садоводческие товарищества проявить активность в уборке принадлежащих им территорий.

narva.ee