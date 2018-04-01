Нарвитяне приглашаются принять участие в весенней уборке

Среда обитанияНарвитяне приглашаются принять участие в весенней уборке
Дата публикации: Сегодня, 10:14 Просмотрено: 60
Нарвская городская управа и Департамент городского хозяйства объявляют о месяце благоустройства 2018, который пройдет с 21 апреля по 21 мая, и приглашают всех горожан принять в нем участие. В рамках этого месяца, а также Дня полезных дел «Сделаем!» 5 мая в 10.00 состоится общегородская толока.
Основные места толоки:
• Ореховая горка
• Липовка
• Старый город (Ратуша)
• Кренгольми 25
Ждем информации о желании принять участие в месяце благоустройства от активных жителей города, общественных организаций и просим зарегистрироваться на толоку по электронной почте galina.pustoshnaya@narvaplan.ee. Все зарегистрированные участники будут обеспечены необходимым инвентарем.
Также призываем всех собственников земельных участков – квартирные товарищества, гаражные товарищества, предприятия, школы, детские сады, садоводческие товарищества проявить активность в уборке принадлежащих им территорий.