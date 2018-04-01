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Среда обитанияФестиваль «Золотая рыбка»: от сказок до классики

Дата публикации: Сегодня, 11:02 Просмотрено: 38

Второй год подряд фестиваль «Золотая рыбка» продолжает плавание по различным городским площадкам, так как ДК «Ругодив» все ещё находится на реконструкции. В прошлом году «рыбка» плавала по школам и гимназиям, в этом году 28 спектаклей будут показаны на сцене Нарвского дома детского творчества.

Фестиваль «Золотая рыбка»: от сказок до классики 

Участниками фестиваля «Золотая рыбка» были театральные коллективы из Эстонии, России, Белоруссии. За годы проведения фестиваля было показано 1449 спектаклей

На фестиваль заявили свои работы театральные кружки, студии и школьные театры из Нарвы, Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ и Таллинна.

По традиции первый день открыли актеры самой младшей группы, которые показали сказку С. Михалкова «Зайка Зазнайка» (работа театральной студии «16 комната» (НДДТ) и «Сказки про Журавля, Петуха, Собаку и Лису» Олеси Емельяновой, которую представил театр студия «Плюс» (ДК«Ругодив»). А уже вечером ребята из старшей возрастной гру- ппы 9-12 классов показывали совсем недетские работы: драму Михаила Булгакова «Записки юного врача» (театральная студия «P/S», Йыхви), перформанс в трёх частях по произведениям и фактам биографии Марины Цветаевой «Марина, я вас люблю!» (Театральный коллектив «Foku$») и лирическую комедию «Его донжуанский список» (Театр «An-tei»).
- Спектакли интересные, есть работы по русской, эстонской и зарубежной классике, есть водевили, драмы, мелодрамы – словом, на любой вкус. Мы надеемся, что интерес к постановкам проявят не только школьники, но и взрослые, - сказала неизменный организатор фестиваля Наталья Помазан.
С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте ДК «Ругодив» rugodiv.ee, стоимость билетов – 1 евро.

Республиканский фестиваль школьных театров «Золотая рыбка» проводится c 1992 года при поддержке Отдела культуры Нарвской городской управы. Фестиваль финансирует фонд Eesti Kultuurkapital.

Софья Боборенко

 

 

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