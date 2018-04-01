Фестиваль «Золотая рыбка»: от сказок до классики 

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Второй год подряд фестиваль «Золотая рыбка» продолжает плавание по различным городским площадкам, так как ДК «Ругодив» все ещё находится на реконструкции. В прошлом году «рыбка» плавала по школам и гимназиям, в этом году 28 спектаклей будут показаны на сцене Нарвского дома детского творчества.

Участниками фестиваля «Золотая рыбка» были театральные коллективы из Эстонии, России, Белоруссии. За годы проведения фестиваля было показано 1449 спектаклей

На фестиваль заявили свои работы театральные кружки, студии и школьные театры из Нарвы, Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ и Таллинна.

По традиции первый день открыли актеры самой младшей группы, которые показали сказку С. Михалкова «Зайка Зазнайка» (работа театральной студии «16 комната» (НДДТ) и «Сказки про Журавля, Петуха, Собаку и Лису» Олеси Емельяновой, которую представил театр студия «Плюс» (ДК«Ругодив»). А уже вечером ребята из старшей возрастной гру- ппы 9-12 классов показывали совсем недетские работы: драму Михаила Булгакова «Записки юного врача» (театральная студия «P/S», Йыхви), перформанс в трёх частях по произведениям и фактам биографии Марины Цветаевой «Марина, я вас люблю!» (Театральный коллектив «Foku$») и лирическую комедию «Его донжуанский список» (Театр «An-tei»).

- Спектакли интересные, есть работы по русской, эстонской и зарубежной классике, есть водевили, драмы, мелодрамы – словом, на любой вкус. Мы надеемся, что интерес к постановкам проявят не только школьники, но и взрослые, - сказала неизменный организатор фестиваля Наталья Помазан.

С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте ДК «Ругодив» rugodiv.ee, стоимость билетов – 1 евро.

Республиканский фестиваль школьных театров «Золотая рыбка» проводится c 1992 года при поддержке Отдела культуры Нарвской городской управы. Фестиваль финансирует фонд Eesti Kultuurkapital.

Софья Боборенко