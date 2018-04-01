В Нарве пройдёт студенческая конференция о европейско-российских отношениях

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В Нарвском колледже Тартуского университета пройдет международная студенческая конференция на тему европейско-российских отношений. Она традиционно проводится ежегодно в Эстонии и будет проходить уже в 18 раз. На конференцию приезжает большое количество талантливых студентов из разных стран, которые в этот раз соберутся чтобы обсудить актуальные вопросы в рамках темы: «Глядя сквозь границы: шесть аспектов европейско-российских отношений».

Нарвский колледж ТУ

Оргкоманда студентов-магистрантов при поддержке Института политических исследований им. Йохана Щютте Тартуского университета создаст площадку, где встретятся студенты из Эстонии, России, Гонконга, Грузии, Польши, Киргизстана, Белоруссии, Италии и Германии. Прошедшие отбор студенты представят свои исследовательские работы в 6 областях: образование, лингвистика и культура, русский язык и культура, молодежная работа, международный бизнес, международные отношения и Россия.

19 и 20 апреля состоятся два пленарных заседания и 12 параллельных сессий. Рабочим языком конференции является английский, за исключением сессии русского языка и культуры, где соответственно – русский.

В этом году на Нарвской студенческой конференции особое внимание будет уделено русской культуре в Европе. В четверг 19 апреля участники конференции смогут принять участие в дискуссии на тему «Что значит быть русскоговорящим европейцем?». Особыми гостями мероприятия станут советник эстонского бюро евродепутата Яны Тоом и журналист Николай Караев и писатель Андрей Иванов.

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