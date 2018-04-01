Минэкономики обещает бесплатный проезд на уездных линиях с 1 июля этого года

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Как уже сообщала «НГ» (28 марта 2018 г.), со второй половины текущего года в Эстонии планируется ввести бесплатный проезд на уездных маршрутах общественного транспорта. Обещают, что бесплатно ездить на уездных маршрутах можно будет уже с 1 июля 2018 года.

Иллюстративное фото.

«Нарвская Газета» решила выяснить, на какие же именно маршруты будет распространяться данное новшество, а какие из них не будут поддерживаться государством в случае принятия положительного решения. Как пояснила корреспонденту «Нарвской Газеты» член правления НКО Центр общественного транспорта Ида-Вирумаа (Ida-Viru Ühistranspordikeskus MTÜ) Моника Хельмеранд, на сегодняшний день никакими официальными документами на этот счет центр не располагает и никакие договоры, касающиеся этого новшества, еще не подписаны. Однако, в случае, если правительство примет решение и введет бесплатный проезд на уездном транспорте, то с 1 июля нарвитяне будут иметь право бесплатно ездить на автобусах маршрутов 31, 503, 903 и 904.

На самом деле, до срока объявленного бесплатного проезда на уездных линиях остается совсем немного времени, а вопросов не только к деталям его организации, но и к самой идее остается довольно много. В частности, по перевозкам в Нарва-Йыэсуу. В жаркое летнее время автобусы этого направления обычно переполнены. Чего же остается ждать, когда бесплатный проезд на уездном транспорте войдет в силу? Что будет твориться в автобусах в погожий летний день? А ведь ими люди пользуются не только чтобы отдыхать, но и добираться на работу и обратно. Сколько понадобится рейсов? Как это отразится на доходах коммерческой линии 123, осуществляющей перевозки в этом же направлении? Не удивительно, что уже сейчас есть люди, которые выступают против бесплатного проезда, который, по их мнению, негативно отразится на качестве самой услуги.

На запрос «НГ» в минэкономики: точно ли нам стоит ожидать бесплатного проезда на уездных линиях, поступил ответ, что обо всем уже договорились и никакого вмешательства парламента больше не требуется и что местные центры общественного транспорта только ждут от министра конечное ценовое постановление. «В плане действий правительства, утвержденных 22.12.16, - говорится в ответе, - ясно написано, что к июлю этого года будет реализован проект бесплатного проезда в уездных автобусах и осуществлена покупка валидаторов. За этот пункт отвечает министр экономики и инфраструктуры. Департамент шоссейных дорог ежедневно общается с местными центрами и передает им текущую информацию».

Наталья СОБОЛЕВА

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