Для борьбы с «несунами» время бесплатной парковки во дворах за управой ограничат

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Утверждённая депутатами и поднятая вдвое стоимость парковки на Петровской площади неприятно удивила нарвитян. Однако вторым объектом по единому конкурсу госпоставки выступает парковка внутри Salme aed (большой внутренний двор у домов по адресу Петровская площадь, 3, Петровская площадь, 5, Мальми, 2b и домов Мальми, 4, 6, 8). На каких условиях можно будет парковать автомобили там?

Можно надеяться, что с этой нарвской территории вскоре исчезнут «несуны». Светлана Зайцева

Бесплатная парковка – 15 минут

Та часть парковки, которая относится к городской территории (середина двора), станет платной по рабочим дням. Планируется, что плата за стоянку будет взиматься с 7.00 до 17.00. После этого времени парковкой смогут пользоваться жители окружающих двор домов на основании разрешения, которое им выдаст горуправа. Также в этой зоне можно будет парковаться бесплатно всего 15 минут (в отличие от Петровской площади, где время бесплатной парковки составляет 1 час). Это сделано для того, чтобы убрать с территории «несунов». При въезде на территорию (два заезда) будут установлены знаки, запрещающие остановку и стоянку по всей территории Salme aed.

- Когда появятся знаки, наши чиновники получат возможность проверять и контролировать, и, при необходимости, делать взыскания. Помимо этого фирма, которая организует парковку, будет выносить viivisotsused (решение о пени – ред.). Посмотрим до конца года, как это будет работать, - говорит вице-мэр Нарвы по городскому хозяйству Алексей Евграфов.

Планируется организовать тендер по поиску оператора парковки, электронная система оплаты должна быть аналогична той, которая действует в Таллинне. То есть оплачивать парковку можно будет как через специальный аппарат, так и с помощью мобильного телефона. Оператор также будет следить за тем, чтобы все автомобили оплатили парковку. Для нарушителей будет предусмотрено наказание. На данный момент речь идет о сумме 31 евро за день. Есть возможность и эвакуации транспортного средства.

Однако пока единый конкурс госпоставки (для Петровской площади и Salme aed) не проведён, и заранее сказать, кто будет оказывать эти услуги, нельзя.

Парковка у домов – по договору с фирмой

До разработки проекта о введении платной парковки представители управы встречались с председателями и управляющими КТ всех домов и обсуждали детали, была организована и встреча с одним из директоров таллиннской фирмы Ühisteenindus OÜ, имеющей большой опыт организации парковок в столице. Фирма также обслуживает ряд территорий и в Нарве – как парковки у торговых центров, так и у многоквартирных домов.

По итогам было предложено каждому КТ заключить индивидуальный договор с фирмой- оператором парковки, обговаривая в нем все нюансы пользования парковочными местами как жителей дома, так и их гостей или родственников.

- Компания Ühisteenin-dus, уже имеющая объекты в Нарве, располагает человеческим ресурсом для организации работы и проверок, поэтому её предложение для КТ на настоящий момент довольно дешевое: 25 евро в месяц плюс налог с оборота. Сейчас товарищества уже заключают договоры с фирмой, - пояснил Алексей Евграфов на традиционном инфочасе в горуправе.

Анна Мурометс, председатель КТ «Мальми 6», считает, что разумно заключать договор только с той фирмой, которая выиграет тендер, чтобы она могла следить как за городской, так и частной территорией.

- Не забывайте, что ещё требуется согласие общего собрания собственников дома для заключения договора, это и финансовые траты, поэтому пока мы не готовы его подписать. Честно говоря, мы недовольны тем, что обещанные знаки для ограничения въезда при въезде со стороны ул. Мальми и Пушкина до сих пор не поставлены. Об установке этих знаков говорилось на собрании в начале февраля! Если бы были знаки, то ситуация с «несунами» могла бы хоть как-то улучшиться. Пока город не заключит договор с выигравшей тендер фирмой (а это произойдет не раньше осени, как я понимаю) нас не радует перспектива жить в продолжающемся бардаке. Это и шум, и грязь, осенью случилось даже возгорание складированного «несунами» картона. Хотелось бы, чтобы город изыскал возможности навести порядок с парковкой внутри дворов пораньше, чем на Петровской площади, - говорит она.

От шлагбаумов отказались

По словам Евграфова, от задумки поставить шлагбаумы отказались после встречи со специалистами Спасательного департамента. Дело в том, что открытие шлагбаума и обеспечение свободного доступа на территорию двора - обязанность человека, вызвавшего спасателей. Если спасатели прибывают, а шлагбаум закрыт, то нахождение ключа не входит в их обязанности. В случае опасной ситуации они будут вынуждены просто снести преграду. Фирма Ühisteenindus OÜ тоже высказалась против шлагбаумов. Они ломаются, как любая техника, а практика Таллинна показывает, что, если территорией пользуются несколько товариществ, через некоторое время люди перестают закрывать шлагбаумы и проезд постоянно открыт.

Использование индивидуальных замков на парковочном месте возможно, их появление зависит только от воли жителей КТ.

Софья Боборенко