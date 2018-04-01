Весну ждут, не только чтобы радоваться, но и строить

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В ходе инфочаса, который провел вице-мэр Алексей Евграфов, часто звучали выражения «ждём весну», «начинать строить ещё нельзя», «погодные условия пока не позволяют»... Да, весны ждут все. Но чиновники и подрядчики, как выяснилось, ожидают ее по-особому: весенне-летний (вероятно, и с плавным заходом на осень) строительный сезон в городе обещает быть горячим.

В Нарве в этом году должен быть закончен и сдан под ключ комплекс авто- и железнодорожного вокзалов, пройти реновация парка у ДК Герасимова, в котором уже началась вырубка старых и больных деревьев, появятся целая сеть велосипедных дорожек и дренажные системы в районе Кангеласте-Раху. А что ещё будет нового в городе?

Не стоит обижать земляков недоверием

Начался разговор с общей культуры наших горожан. Многие считают, что всё в обустройстве городского пространства непременно нужно делать с расчётом на защиту от вандализма. По этому поводу Алексей Евграфов высказал собственную позицию:

- Нужно к своему городу относиться с любовью. Всегда заранее думать, что у нас всё тут же растащут, разобъют и раскурочат, наверное не самое лучшее по отношению к нашим землякам. Мы стараемся следить за порядком, и случаев вандализма на территории города всё-таки не так много. Правда, отмечу, что на Креэнхольми, 31а мы сами временно убрали маты, и, так как это место отдыха предполагается расширять за счёт новых элементов, мы поставим там камеры наблюдения, которыми планируем оборудовать и другие площадки: как детские, так и чисто спортивные.

Появятся новые игровые площадки и уличные тренажеры

В этом году город намеревается построить три новые детские площадки, и в будущем году, что вполне вероятно, депутаты «дадут добро» на ещё столько же. В приоритете находятся те проекты, о которых ходатайствовали жители и КТ. Город, со своей стороны, сделал свою оценку, обращая внимание на те микрорайоны, где много жилых домов, но мало мест, где могут играть дети. Конечно, нужно было учесть и наличие участков городской земли.

Итак, в этот раз под будущие детские площадки были выбраны следующие адреса: Уускюла 1а, Шахматный парк, где к имеющимся элементам будет добавлено много новых (напомним, что этот парк расположен в центре города на площади, огороженной домами по Таллиннскому шоссе и улицам Кересе и Креэнхольми), и Кангеласте 21а. На эти цели из городского бюджета выделено 150 000 евро, идёт поставка, город рассматривает поступившие предложения.

На площадке по Креэнхольми 31а, где игровой городок уже есть, будет установлен целый комплекс уличных тренажёров (и там же - четыре камеры слежения!). На Харидузе 2 (рядом с центром «Лад») будет построена игровая площадка для детей с ограниченными возможностями. Игровые комплексы будут установлены на детских площадках по адресам Партизани 2, Шахматный парк, Креэнхольми 32а и Даумани 13а.

Построят стадион и баскетбольную площадку

У Пяхклимяэской гимназии, на месте старой баскетбольной площадки, будет построена новая, и на неё заложено в бюджете 50 000 евро. Алексей Евграфов признал, что расположенный по соседству школьный стадион находится в плачевном состоянии, но его реновация в этом году пока не значится.

Алексей Евграфов:

- Новый стадион у нас будет на Кересе 20, а на Пяхклимяэ в этом плане пока ничего не планируется, во всяком случае, в этом году. Две другие спортивные площадки — та, что у Дома детского творчества у Дома народов - ждут реновации. Эти две «коробки» предполагается «довести до ума» за чуть более 40 000 евро.

Система слежения за вновь построенными детскими и спортивными площадками продумана, по словам вице-мэра, не до конца.

Алексей Евграфов:

- Когда мы установим камеру около Пяхлимяэской гимназии, то выведем изображение на пульт вахтёра этого учебного заведения. У «удалённых» же объектов, где поблизости нет места для человека, который бы мог наблюдать и своевременно реагировать, проблема остаётся. Если камеры вывести на пульт в полиции, то последняя, получается, не сможет реагировать столь же быстро.

В Нарве появятся три новых кольца

В Нарве крытых павильонов для ожидания автобусов до сих пор нет на остановках у Йоальской фабрики, «Регаты» и «Сенди», а также многих других местах. Когда же все остановки будут оборудованы защищающими от дождя и непогоды сооружениями? На этот вопрос Алексей Евграфов ответил «комплексно»:

- В апреле начнутся масштабные работы по строительству велодорожек, и произойдут довольно большие изменения в дорожном движении. Будет изменена схема движения на улице Пушкина. Там может быть перенесена на другое место остановка у гостиницы «Нарва», уйдёт в небытие самый длинный пешеходный переход в городе, что по улице Пушкина у спуска на «Липовку». В городе появятся дополнительно три новых кольца. На месте же автобусной остановки «Сенди» произойдет довольно существенная реконструкция, после которой там планируется установить новый автобусный павильон.

Развитию зоны Äkkeküla вице-мэр также уделил внимание

Алексей Евграфов:

- Появится новая остановка на Äkkeküla (справа по ходу движения от магазина Espak к Таллиннскому шоссе). Она будет с павильоном, как и остановка напротив. В этом вопросе мы следовали пожеланиям горожан и учитывали, что зона отдыха Äkkeküla продолжает развиваться. Если на два означенных павильона деньги у нас есть, то еще один павильон будет установлен по проекту велодорожек. Будем продолжать выбирать павильоны. Если получится выкроить деньги на ещё один или два, то мы это сделаем.

Сергей БАШИЛОВ