С 1 июля проезд на уездных линиях станет бесплатным

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Со второй половины текущего года в Эстонии вводится бесплатный проезд на уездных маршрутах общественного транспорта. Об этом на брифинге для журналистов Ида-Вирумаа сообщила министр экономики и коммуникаций Эстонии Кадри Симсон.

Как отметила Кадри Симсон, «мы идем к тому, чтобы по всей Эстонии рано или поздно транспорт стал бесплатным». Но для начала (если, конечно, не считать опыта бесплатного обслуживания столичным муниципальным транспортом) это новшество решили опробовать на уездных пассажирских линиях. Ездить бесплатно на уездных маршрутах можно будет с 1 июля 2018 года, но внутригородских перевозок, уточнила госпожа министр, это не касается.

Кадри Симсон:

- Правительство договорилось, что это будет уездный транспорт, а городской останется на бюджете местных самоуправлений. И это не будет касаться коммерческих перевозок между городами. В прошлом году было совершено 18 млн поездок этой направленности (по уездам - — прим. «НГ»), собрали плату 11 миллионов евро, государство дало на эти цели дотацию в размере 22 млн евро. В этом году в государственном бюджете на эти цели заложено 34,8 млн евро. Также предусмотрены средства для местных транспортных организаций, чтобы они могли заказывать дополнительные линии.

Несмотря на то, что проезд на уездном транспорте сделают бесплатным, у пассажиров все равно должна быть карточка, аналогичная той, которой пользуются жители Таллинна. Так же будут установлены валидаторы, пользоваться которыми нужно будет всем: добирающимся до школы детям, спешащим на работу взрослым, пенсионерам.

В свою очередь, Михаил Стальнухин заметил, что единственная проблема с внедрением этого новшества пока видится в Нарве, где несколько маршрутов одновременно являются и городскими, и уездными (в сады). То есть часть маршрута может проходить по городской территории, а другая часть — по административной территории уезда. «И то, как это разделить, - поделился он возникшей сложностью, - для нас уже многолетняя проблема».

Наталья СОБОЛЕВА

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