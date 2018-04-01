Нарва и Раквере подписали договор о сотрудничестве городов для получения титула Культурной столицы Европы в 2024

Дата публикации: Сегодня, 16:17 Просмотрено: 74

Сегодня, 5 апреля, в Таллиннском центре Vaba lava Нарва и Раквере подписали договор о сотрудничестве в подготовке заявки на участие в конкурсе на титул Культурной столицы Европы 2024. Свои подписи под текстом Договора поставили мэр Нарвы Тармо Таммисте и мэр Раквере Марко Торм.

По словам Тармо Таммисте у Нарвы сейчас хорошие шансы побороться за высокий титул: «Нарва продвинулась вперед с подготовкой своей кандидатуры, и желание Раквере принять участие пришло в очень удобное для нас время. Дорога в Нарву ведет через Раквере, и мы считаем отличным решением объединить силы в подготовке заявки с городом с такими своеобразными и интересными культурными особенностями и традициями».

После подписания договора в 17.00 в поп-ап баре Tallinn Music Week (Pärnu mnt 6) пройдут дебаты между мэрами Нарвы, Тарту и Раквере на тему «Культурная столица Европы: кто и почему?». Главы городов обсудят планы и идеи городов-кандидатов, расскажут о том, что города ждут от подготовки заявки и от самого титула, подискутируют на тему того, у кого из городов больше шансов получить титул. Портал postimees.ee будет вести прямую трансляцию этого мероприятия.

#Narvaisnext

#Narva2024

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