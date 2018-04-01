Три новых кольца – уже к концу этого года

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В связи с проектом создания сети велодорожек в Нарве автомобилистов ожидают значительные, быть может, даже шокирующие изменения в дорожном движении.

Согласно новой схеме на отрезке улиц Пушкина- Вайвара появятся три круга, автобусная остановка «Ругодив» переместится ближе к проезжей части, а движение по улице рядом с магазином FEB и Домом рукоделия Narva Käsitöömaja станет двусторонним.

Масштабная работа по строительству общей сети велодорожек начинается уже в апреле, но основная часть работ придётся все же на лето. Круговое движение появится на следующих перекрёстках: ул. Пушкина- Мальми (напротив аптеки, у съезда к Липовке), ул. Пушкина – Вайвара (поворот у магазина «Силуэт») и перед мостом на ул. Калда (перекресток улиц Вайвара-Раудсилла).

На ул. Пушкина (рядом с магазином FEB и Домом рукоделия) будет запрещена парковка. Зато с противоположной стороны – у магазина «Гигант» планируется большая парковочная зона с двух сторон от однополосной велодорожки и прогулочной зоны. Клиентам магазина FEB для того, чтобы загрузить приобретенный крупногабаритный товар, придется заезжать со двора.

На остановке у ДК «Ругодив» автобусы не будут заезжать в ныне существующий «карман», эта территория превратится в парковку.

Все эти изменения необходимы для того, чтобы обеспечить безопасное движение как для велосипедистов, так и для автомобилистов. Так, пешеходный переход по четной стороне ул. Пушкина от ДК «Ругодив» до магазина «Араксис» станет более коротким по сравнению с сегодняшним, и пешеходу не придётся отслеживать движение автомобилей сразу по нескольким направлениям.

Работы по проекту строительства сети велодорожек должны быть окончены к декабрю 2018 года. В ближайшее время Департамент развития и экономики г. Нарва предоставит горожанам более подробную информацию о грядущих изменениях в схемах дорожного движения, пообещала Жаклин Хольтер, главный специалист Отдела проектов.

Более детально предстоящие изменения можно изучить по ссылке на основные чертежи.

Софья Боборенко