Оно нам - надо: нарвитяне обсуждали шансы города стать Культурной столицей

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На очередном нарвском BAZAR-е, состоявшемся в минувшую субботу в Нарвской центральной библиотеке, одна из тем, предложенных для обсуждения, звучала так: «Нарва - Культурная столица Европы 2024, а оно нам надо?»

Однако спорили собравшиеся главным образом о том, есть ли у Нарвы ценности, достойные международного признания, каковы наши шансы получить титул Культурной столицы, и что необходимо сделать, чтобы эти шансы возросли.

Каждый евро, вложенный в культурное событие, приносит четыре евро косвенного дохода мелкому и среднему бизнесу - за счет того, что туристы купят больше мороженого и сувениров, снимут больше номеров в отелях и т.д. Этот факт напомнил собравшимся один их гостей «нарвского базара» - главный архитектор Нарвы Иван Сергеев. Отвечая на вопрос «Зачем это Нарве?», он перечислил плюсы: стремительное и долгосрочное развитие туризма, развитие малого и среднего бизнеса и появление новых рабочих мест, появление перспектив для нарвской молодежи, рост интереса к городу со стороны остальной Эстонии и всей Европы, что также означает создание благоприятных условий для инвестиций и развития местной экономики.

Однако что же такого уникального Нарва может предложить туристам со всей Европы? На первый взгляд, не так уж много: знаковых мероприятий маловато, нет хорошего современного концертного зала, подобного Йыхвискому, а уникальное с точки зрения акустики и исторической ценности здание Александровского собора пустует и находится на грани разрушения. Зато хватает страшных развалин вроде бывшего здания ДК им. Герасимова, с владельцами которых город безуспешно борется уже много лет. Да и улицы наши могли бы быть ухоженнее и чище, а мусорных урн на них - побольше. Словом, как скептически заявил в ходе дискуссии один юный школьник, «Нарва - мой родной город и я ее люблю, но в Тарту я могу провести время гораздо интереснее».

Город мастеров

«Мы уже 25 лет говорим о том, какой уникальный город Нарва и какие прекрасные люди здесь живут, но тем не менее, до сих пор так и не удалось сделать ее по-настоящему европейским городом. Звание Культурной столицы предполагает наплыв туристов, а есть ли у нас для этого достаточное количество гостиниц, ресторанов, и так далее?» - поинтересовался модератор дискуссии, журналист ERR Михаил Комашко. «Звание Культурной столицы - не пряник за заслуги, а мотивация для движения вперед», - ответил Иван Сергеев.

Он согласился с тем, что сегодня в Нарве многого нет, но именно идея Культурной столицы могла бы стать толчком для развития туристической инфраструктуры, а главное - идеей, которая сплотила бы всех нарвитян и дала городу надежду на будущее: на сегодняшний день другой такой же мощной идеи, на его взгляд, нет. Он отметил также, что при принятии решения в пользу Нарвы или Тарту многое будет зависеть от предложенной городом культурной программы, которая сейчас находится в стадии разработки. Михаил Комашко добавил, что в Тарту различные общественные организации уже активно включились в разработку новых идей для своей программы. А что в Нарве?

Заместитель председателя Нарвского горсобрания Лариса Оленина отметила, что идеи о том, как сделать Нарву привлекательней в качестве Культурной столицы, рядовые горожане уже начали активно высказывать, заполняя анкеты «Нарва 2024»: на сегодняшний день заполнено 260 анкет. «Отвечая на вопрос анкеты, где требуется одним словом или выражением охарактеризовать Нарву, большинство опрошенных отвечали так: «Нарва - это родной, любимый дом», - подчеркнула Лариса Оленина.

Где можно найти и заполнить анкету? Как позже сообщила нашему изданию г-жа Оленина, до сих пор анкеты, чтобы привлечь к ним больше внимания, раздавали на крупных городских мероприятиях, однако в ближайшее время анкета появится и на официальном городском сайте narva.ee, а обработкой анкет и высказанных в них идей группа волонтеров займется уже в апреле.

Зампред горсобрания поделилась своей собственной идеей: «Нарва всегда была городом мастеров. И сегодня у нас есть уникальные коллекционеры, швеи, кузнецы... Но кто о них знает? Если мы создадим выдержанную в едином ключе уличную рекламу, выпустим справочник, в котором перечислим все товары и услуги высокого качества, которые туристы могут получить в Нарве благодаря искусству наших мастеров, это может перевернуть представление о городе. Мы также можем возродить ремесленные гильдии, которые существовали в городе когда-то».

Что касается уникальных нарвских ценностей, то к ним можно причислить, в первую очередь, не только всем известные достопримечательности, отметила сотрудник Нарвского музея Ярослава Назарова. Оказывается, туристов интересуют и наши дачи, подобных которым нет нигде в Эстонии, и «нарвская Венеция» на Кулгу, и сам по себе город с непростой историей и судьбой. «Но наша самая главная туристическая ценность - мост между двумя крепостями и вид на российский берег», - отметила под занавес дискуссии Лариса Оленина, и с этим мнением согласились все ее участники.

Ирина Токарева